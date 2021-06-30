В Республике Корея впервые назначен Почётный консул Казахстана

СЕУЛ .КАЗИНФОРМ - В Посольстве Казахстана состоялась церемония вручения патента почётного консула президенту южнокорейской компании «Dongil Highvill» Ко Донг Хёну, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-лужбу МИД РК.

Вновь назначенный Почётный консул является первым на столь важном посте за всю историю дипломатических отношений между двумя государствами.

Основная его деятельность будет направлена на усиление работы по защите прав наших граждан, а также содействие в развитии сотрудничества в сфере экономики, культуры, образования и науки.

В юрисдикцию Почётного консульства войдут провинции Чхунчхоннам-до, Чхунчхонбук-до, Чхолланам-до, Чхоллабук-до, Кёнгсаннам-до, Кёнгсанбук-до және Канвон-до.

Справочно: Почетное консульство – учреждение, возглавляемое Почётным (внештатным) консулом, который, не состоя на государственной службе представляемого государства, безвозмездно выполняет по его поручению и с согласия государства пребывания некоторые консульские функции, включая защиту прав и интересов представляемого им государства и его граждан, но исключая выдачу виз и других официальных документов.