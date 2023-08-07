Перейти на основной сайт
    Курсы валют:
    usd/kzt 461.71 eur/kzt 501.69

    rub/kzt 4.95 cny/kzt 63.31
Прогноз погоды
Астана+26+28℃
+7 701 759 90 19
  • қз qz en 中文 ق ز Ўз
    • Главная  >
      Новости  >
      Происшествия, ЧС

    В реке Урал в Атырау утонул мужчина

    7 Августа 2023, 21:25

    АТЫРАУ. КАЗИНФОРМ - В Атырау в реке Урал утонул мужчина, который купался в неприспособленном для этого месте, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    Как сообщили в пресс-службе департамента по ЧС региона, около 15:40 поступило сообщение, что мужчина утонул во время купания в реке Урал в пригородном селе Талкайран.

    По прибытию на место происшествия спасателей оперативно-спасательного отряда ДЧС Атырауской области было установлено, что мужчина, 1965 г. р. утонул во время купания в необорудованном для этого месте. Водолазы провели подводные поисково-спасательные работы. Около 17:27 спасателями ДЧС тело утонувшего было извлечено из воды и передано сотрудникам полиции.

    В поисковых работах были задействованы 3 спасателя, плавсредство ДЧС Атырауской области. С начала года в водоемах Атырауской области утонули 11 человек, в том числе трое детей.

    Автор:

    Виктор Сутягин

    Атырауская область Происшествия МЧС
    Новости по теме
    Новости по теме
    10 человек погибли при крушении частного самолета в России
    В МЧС 70% коррупций совершаются руководителями подразделений
    11 человек утонули в Туркестанской области: нашли тело последнего ребенка
    Молния ударила в часовую башню Мекки во время сильного ливня
    Популярное
    1 Трагическая экскурсия в Москве: Посольство Казахстана в России прокомментировало инцидент
    2 Систему оплаты за проезд в общественном транспорте хотят поменять в Астане
    3 Пригожин и Уткин находились на борту разбившегося в России самолета
    4 10 человек погибли при крушении частного самолета в России
    5 По 50 тысяч тенге к празднику получат лица с инвалидностью в Актюбинской области