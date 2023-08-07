В реке Урал в Атырау утонул мужчина

АТЫРАУ. КАЗИНФОРМ - В Атырау в реке Урал утонул мужчина, который купался в неприспособленном для этого месте, передает корреспондент МИА «Казинформ».

Как сообщили в пресс-службе департамента по ЧС региона, около 15:40 поступило сообщение, что мужчина утонул во время купания в реке Урал в пригородном селе Талкайран.

По прибытию на место происшествия спасателей оперативно-спасательного отряда ДЧС Атырауской области было установлено, что мужчина, 1965 г. р. утонул во время купания в необорудованном для этого месте. Водолазы провели подводные поисково-спасательные работы. Около 17:27 спасателями ДЧС тело утонувшего было извлечено из воды и передано сотрудникам полиции.

В поисковых работах были задействованы 3 спасателя, плавсредство ДЧС Атырауской области. С начала года в водоемах Атырауской области утонули 11 человек, в том числе трое детей.