В регионах занижают прогноз доходов бюджета для получения большего финансирования – Юлия Энгель

АСТАНА. КАЗИНФОРМ – В условиях искаженного прогнозирования финансирование отвлекается от регионов, действительно нуждающихся в средствах, в пользу тех, где руководитель более опытный и пробивной. Об этом сообщила член Высшей аудиторской палаты РК Юлия Энгель на круглом столе в Сенате Парламента РК, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«Система межбюджетных отношений построена таким образом, что привлекательней занизить прогнозы по доходной части местного бюджета для получения большего финансирования. Как следствие – значительные погрешности. За 2017- 2019 годы перевыполнение прогнозных значений по доходам составляло 16%. В абсолютных цифрах – это 940 млрд тенге. За 2020-2022 годы – 23%, уже больше 5 трлн тенге. При этом мировая практика показывает максимально допустимую величину погрешности на уровне до 10%. Все, что выше уже трудно назвать качественным прогнозированием. И мы понимаем, что в условиях такого искаженного прогнозирования финансирование отвлекается от регионов, действительно нуждающихся в средствах, в пользу тех, где руководитель более опытный и пробивной», – сказала Ю.Энгель.

Спикер отметила, что субвенции – деньги невозвратные и не подлежат перераспределению в течение всего трехлетнего периода их выделения, даже тогда, когда очевидны существенные перекосы в их распределении.

По мнению Ю.Энгель, необходимо законодательно закрепить размер допустимой погрешности в прогнозировании доходной части бюджета местных исполнительных органов, превышение утвержденного значения которой могло бы повлечь сокращение трансфертов общего характера в рамках планового периода.