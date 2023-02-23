Перейти на основной сайт
    Курсы валют:
    usd/kzt 447.15 eur/kzt 487.71

    rub/kzt 5.33 cny/kzt 62.45
Прогноз погоды
Астана
+7 701 759 90 19
  • қз qz en 中文 ق ز Ўз
    • Главная  >
      Новости  >
      Экономика

    В регионах занижают прогноз доходов бюджета для получения большего финансирования – Юлия Энгель

    23 Февраля 2023, 21:36

    АСТАНА. КАЗИНФОРМ – В условиях искаженного прогнозирования финансирование отвлекается от регионов, действительно нуждающихся в средствах, в пользу тех, где руководитель более опытный и пробивной. Об этом сообщила член Высшей аудиторской палаты РК Юлия Энгель на круглом столе в Сенате Парламента РК, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    «Система межбюджетных отношений построена таким образом, что привлекательней занизить прогнозы по доходной части местного бюджета для получения большего финансирования. Как следствие – значительные погрешности. За 2017- 2019 годы перевыполнение прогнозных значений по доходам составляло 16%. В абсолютных цифрах – это 940 млрд тенге. За 2020-2022 годы – 23%, уже больше 5 трлн тенге. При этом мировая практика показывает максимально допустимую величину погрешности на уровне до 10%. Все, что выше уже трудно назвать качественным прогнозированием. И мы понимаем, что в условиях такого искаженного прогнозирования финансирование отвлекается от регионов, действительно нуждающихся в средствах, в пользу тех, где руководитель более опытный и пробивной», – сказала Ю.Энгель.

    Спикер отметила, что субвенции – деньги невозвратные и не подлежат перераспределению в течение всего трехлетнего периода их выделения, даже тогда, когда очевидны существенные перекосы в их распределении.

    По мнению Ю.Энгель, необходимо законодательно закрепить размер допустимой погрешности в прогнозировании доходной части бюджета местных исполнительных органов, превышение утвержденного значения которой могло бы повлечь сокращение трансфертов общего характера в рамках планового периода.

    Автор:

    Мейрамбек Байгарин

    Экономика Другие государственные органы
    Новости по теме
    Новости по теме
    Какого уровня достиг госдолг Казахстана
    Увеличить штрафы за неэффективное привлечение внешних займов призвала Наталья Годунова
    Госорганы должны отвечать за пополнение бюджета РК – Наталья Годунова
    280 инвестпроектов на 2 трлн тенге запустят в Казахстане в текущем году
    Популярное
    1 Сильные дожди идут в СКО
    2 Заморозки прогнозируют в СКО
    3 Казахстан сотворил сенсацию в отборе Евро-2024 по футболу
    4 Юрий Ильин допрошен по делу о пожарах в области Абай
    5 Тимур Бекмамбетов обратился к акимам областей