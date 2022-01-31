В регионах РК начаты выплаты по компенсации ущерба пострадавшим субъектам МСБ

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Региональными комиссиями по рассмотрению заявок на возмещение ущерба, причиненного субъектам малого и среднего бизнеса, активно проводится работа по рассмотрению заявок от предпринимателей. По состоянию на 31 января, через электронную платформу «InfoKazakhstan.kz» подано свыше 2000 заявок на возмещение ущерба из городов Алматы, Шымкент, Алматинской, Жамбылской, Восточно-Казахстанской, Актюбинской и Западно-Казахстанской областей, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на официальный сайт Премьер-Министра РК.

Механизм возмещения ущерба предусматривает рассмотрение заявок по упрощенному порядку и на основании заключений судебной экспертизы, по усмотрению заявителя. Для оперативного проведения экспертиз в городе Алматы работают 33 эксперта, дополнительно создан резерв из 68 судебных экспертов. В рамках работы Региональных комиссий приняты положительные решения, первые компенсации уже выплачены на расчетные счета обратившихся бизнесменов.

В городе Алматы 17 предпринимателей получили выплаты на общую сумму 33 млн тенге. Правительством будет продолжена работа по скорейшему возмещению ущерба бизнесу с целью восстановления их деятельности.

Ранее Правительственной комиссией по вопросам ликвидации последствий, причиненных в результате беспорядков в отдельных регионах были внесены изменения в механизм возмещения имущественного вреда, причиненного субъектам малого и среднего предпринимательства в результате беспорядков.

Напомним, общая сумма заявленного предварительного ущерба от беспорядков по уголовным делам превысила 87 млрд тенге.