В регионах начались встречи депутатов Мажилиса с избирателями

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Сегодня в регионах начались встречи депутатов Мажилиса с избирателями, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу аппарата Мажилиса Парламента РК.

В ходе поездки парламентарии расскажут о приоритетах и ходе реализации Послания Главы государства Касым-Жомарта Токаева народу Казахстана, а также проинформируют о своей законотворческой работе.

Особое внимание депутаты уделят вопросам социального обеспечения, в частности, новому формату назначения адресной социальной помощи, введению обязательного социального медицинского страхования и т.д.

В ходе поездки мажилисмены побывают на объектах промышленной и социальной сферы, встретятся с трудовыми коллективами предприятий, учреждений здравоохранения, образования, общественностью.

Кроме того, народные избранники проведут приемы граждан, где каждый обратившийся сможет задать свои вопросы депутатам.

Парламентарии посетят не только областные и районные центры, но и отдаленные аулы и поселки.

В воскресенье, 5 января, в Павлодарской области депутаты Айзада Курманова, Айгуль Нуркина и Александр Суслов встретятся с жителями села Песчаное района Теренколь, а депутаты Нурлан Ашимбетов и Мейрам Пшембаев - с коллективом производственного цеха ТОО «Абай».

В г.Нур-Султане в этот день запланированы встречи председателя Комитета Мажилиса по социально-культурному развитию Гульшары Абкыкаликовой и Михаила Чиркова с коллективом театра «Жастар».

С представителями первичной партийной организации столицы «Клиника эндохирургии» встретятся председатель Комитета Мажилиса по финансам и бюджету Гульжана Карагусова и Татьяна Яковлева.

А мажилисмены Светлана Бычкова и Канат Мусин проведут беседу с коллективом Дворца школьников, их коллеги Сапар Ахметов, Павел Казанцев и Джамиля Нурманбетова – с трудовым коллективом АО «Астана-Теплотранзит».

Встречи мажилисменов от всех трех парламентских партий и Ассамблеи народа Казахстана пройдут по 14 января включительно.

фото: parlam.kz/ru/mazhilis