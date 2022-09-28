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    В реестр избирателей включены  более 11 млн  казахстанцев – ЦИК РК

    28 Сентября 2022, 19:01

    АСТАНА. КАЗИНФОРМ - В реестр избирателей включены 11 827 277 граждан РК, обладающих активным избирательным правом. Об этом сообщил заместитель председателя Центризбиркома Константин Петров, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    По его словам, по состоянию на 1 июля 2022 года, в реестр избирателей включены 11 827 277 граждан, обладающих активным избирательным правом.

    Основанием для включения гражданина в список избирателей на конкретном избирательном участке является:

    1) факт его регистрации по месту жительства на территории этого избирательного участка;

    2) обращение граждан в местный исполнительный орган с письменным заявлением о включении в соответствующий список избирателей.

    «Временно зарегистрированные граждане; граждане без регистрации, а также избиратель, которому не позже чем за тридцать дней до выборов стало известно о том, что он не будет иметь возможность прибыть в день выборов в помещение для голосования по месту его регистрации вправе зарегистрироваться в качестве избирателя в соответствующем местном исполнительном органе с момента назначения выборов. Обучающиеся в средних специальных и высших учебных заведениях, а также по профессиональным учебным программам послевузовского образования дневной формы обучения, проживающие в общежитиях, включаются в список избирателей по месту нахождения общежития», - пояснил Константин Петров в ходе заседания ЦИК.

    Было также отмечено, что граждане, работающие вахтовым методом, также на основании письменных заявлений могут быть включены в списки избирателей.

    В воинских частях в списки избирателей включаются все военнослужащие, находящиеся в них, а также члены их семей и другие избиратели, проживающие в местах расположения воинских частей. Военнослужащие, проживающие вне воинских частей, включаются в списки избирателей по месту жительства на общих основаниях.

    Письменные заявления граждан о включении в списки избирателей по месту пребывания должны быть представлены в соответствующие акиматы в срок до 20 октября текущего года, то есть за месяц до дня голосования.

    «Местные исполнительные органы обеспечивают включение в список избирателей того участка, на котором гражданин будет голосовать и организуют исключение гражданина из списка избирателей по месту регистрации. За 15 дней до дня голосования, то есть не позднее 4 ноября, списки избирателей по избирательным участкам, образованным по месту жительства граждан, представляются избирателям для ознакомления. Гражданам обеспечивается возможность в помещениях соответствующих избирательных комиссий знакомиться со списками избирателей, проверять правильность внесенных в них данных об избирателях. Каждый гражданин вправе проверить данные о себе в списках избирателей и обжаловать невключение, неправильное включение в список или исключение из списка, а также допущенные в списке неточности в данных об избирателе. Проверить включение себя в списки избирателей по месту регистрации можно через сайт или Call-центр соответствующего акимат», - добавил Константин Петров.

    В ходе заседания Центральной избирательной комиссии было принято постановление ЦИК РК «Об организации работы со списками избирателей на внеочередных выборах Президента Республики Казахстан, назначенных на 20 ноября 2022 года».


    Автор:

    Серик Сабеков

    Выборы ЦИК
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