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    В рецессию впала экономика Германии

    25 Мая 2020, 23:50

    БРЮССЕЛЬ. КАЗИНФОРМ – Немецкая экономика по итогам первого квартала скатилась в рецессию, тогда как в следующем квартале ситуация станет еще хуже, передает собственный корреспондент МИА «Казинформ» со ссылкой на Deutsche Welle.

    Федеральное статистическое управление Германии подтвердило, что валовой внутренний продукт страны в первом квартале сократился на 2,2% по сравнению с предыдущим кварталом.

    Это падение стало самым резким квартальным снижением со времени мирового финансового кризиса 2008 года и вторым по величине после воссоединения Германии.

    Это обусловлено, прежде всего, снижением потребительских расходов на 3,2%, уменьшением инвестиций компаний в предприятия и оборудование на 6,9%, падением экспорта на 3,1%, а импорта – на 1,6%.

    Правительство Германии ожидает худшего экономического спада в ФРГ со времен Второй мировой войны. Прогнозируется падение внутреннего валового продукта на 6,3% в текущем году.

    Отмечается, что экономика Германии особенно зависит от промышленного экспорта – области, которая пострадала еще до вспышки коронавируса из-за нестабильности, вызванной выходом Великобритании из ЕС и торговым спором между США и Китаем.

    Промышленные заказы упали более чем на 9% в период с февраля по март, что является самым большим падением с 1991 года. В последнем квартале прошлого года экономика продемонстрировала нулевой рост.

    Проекты в строительной сфере снизились на 10,5% в марте по сравнению с предыдущим месяцем. Такое падение свидетельствует о том, что компании отложили запланированные строительные проекты из-за экономической неопределенности.

    Автор:

    Тимур Дюсекеев

    Экономика Германия
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