В развитии каких отраслей космической сферы Люксембург может помочь Казахстану

АСТАНА. КАЗИНФОРМ – Люксембург готов к сотрудничеству с Казахстаном в развитии космической сферы. Об этом заявил министр по иностранным и европейским делам Великого Герцогства Люксембург Жан Ассельборн по итогам встречи со своим казахстанским коллегой Муратом Нуртлеу в Астане, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«С этим меморандумом у нас будет много возможностей для коллаборации во многих сферах, таких как космическая наука, исследования, работа со спутниками, использование космической инфраструктуры. У Люксембурга есть собственная растущая система, которая курируется люксембургским агентством по космическому исследованию. Также мы развили хороший опыт по использованию космических ресурсов, спутников и других спутниковых технологий», - сказал Жан Ассельборн.

Он также добавил, что в будущем Люксембург может «очень сильно помочь» с подключением интернета в Казахстане.

Министр по иностранным и европейским делам Великого Герцогства Люксембург также отметил большой потенциал космодрома «Байконур».

Ранее сообщалось, что Казахстан и Люксембург расширяют сотрудничество в сфере транспорта и космического пространства.