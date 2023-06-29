Перейти на основной сайт
    Курсы валют:
    usd/kzt 443.84 eur/kzt 483.47

    rub/kzt 4.9 cny/kzt 61.28
Прогноз погоды
Астана
+7 701 759 90 19
  • қз qz en 中文 ق ز Ўз
    • Главная  >
      Новости  >
      Интеграция и партнерство

    В развитии каких отраслей космической сферы Люксембург может помочь Казахстану

    29 Июня 2023, 16:35

    АСТАНА. КАЗИНФОРМ – Люксембург готов к сотрудничеству с Казахстаном в развитии космической сферы. Об этом заявил министр по иностранным и европейским делам Великого Герцогства Люксембург Жан Ассельборн по итогам встречи со своим казахстанским коллегой Муратом Нуртлеу в Астане, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    «С этим меморандумом у нас будет много возможностей для коллаборации во многих сферах, таких как космическая наука, исследования, работа со спутниками, использование космической инфраструктуры. У Люксембурга есть собственная растущая система, которая курируется люксембургским агентством по космическому исследованию. Также мы развили хороший опыт по использованию космических ресурсов, спутников и других спутниковых технологий», - сказал Жан Ассельборн.

    Он также добавил, что в будущем Люксембург может «очень сильно помочь» с подключением интернета в Казахстане.

    Министр по иностранным и европейским делам Великого Герцогства Люксембург также отметил большой потенциал космодрома «Байконур».

    Ранее сообщалось, что Казахстан и Люксембург расширяют сотрудничество в сфере транспорта и космического пространства.

    Автор:

    Серик Сабеков

    МИД РК Освоение космоса Сотрудничество
    Новости по теме
    Новости по теме
    Казахстан поддерживает международные усилия по борьбе с синтетическими наркотиками
    Казахстан приступает к созданию новой группировки спутников ДЗЗ
    В Париже отметили День домбры
    Какими качествами должен обладать казахстанский дипломат
    Популярное
    1 Дожди и усиление ветра ожидаются в Казахстане
    2 Александр Бублик снялся с матча Уимблдона-2023
    3 Прожить месяц на минимальную зарплату - столичный блогер проводит эксперимент
    4 Елена Рыбакина сыграет с Кэти Бултер за выход в 1/8 финала Уимблдона-2023
    5 Сколько заработал первая ракетка Казахстана за исторический результат на Уимблдоне