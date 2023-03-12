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    В районе ЗКО объявили режим ЧС из-за паводков

    12 Марта 2023, 17:41

    УРАЛЬСК. КАЗИНФОРМ - Режим чрезвычайной ситуации природного характера местного масштаба объявили в Бурлинском районе, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на сайт «Мой город».

    В оперативном штабе департамента по чрезвычайным ситуациям ЗКО сообщили, что на 12:00 уровень воды в реках Деркул и Чижа-2 ниже опасной отметки. На некоторых участках рек организовано дежурство. Проводится мониторинг водоемов. 11 марта проведен облет территории Уральска, Таскалинского района и района Байтерек. Обследованы состояния русел рек и бассейна Деркул, Чаган и Чижа-2», - пояснили в оперштабе.

    Аким Бурлинского района в связи с угрозой подтопления населенных пунктов, объектов жизнеобеспечения объявил чрезвычайную ситуацию природного характера местного масштаба.

    В Уральске подтопило восемь жилых домов. По всем адресам вода из домов откачана. Проводится откачка талой воды в Уральске, Акжаикском, Бурлинском, Таскалинском, Теректинском, Сырымском районах и районе Байтерек.

    Напомним, уровень воды в реке Деркул поднялся на 158 см. Сегодня дорожники полностью ликвидировали подтопление заниженного участка дороги «Подстепное - Федоровка - граница РФ».

    Фото: пресс-служба МЧС РК

    Автор:

    Малика Сафаргалиева

    Западно-Казахстанская область Происшествия Паводок Регионы Казахстана Вода Уральск
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