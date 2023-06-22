В районе поисков батискафа «Титан» обнаружены обломки

ВАШИНГТОН. КАЗИНФОРМ - В районе поисков пропавшего в Северной Атлантике батискафа «Титан» обнаружено поле обломков. Об этом сообщила Береговая охрана США, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на BBC.

Принадлежат ли обломки «Титану» - неизвестно.

Эксперты оценивают полученную информацию и обещают сообщить подробности позднее.

Как сообщалось 19 июня, батискаф, осуществляющий поездки и погружения к месту гибели «Титаника», пропал в Атлантическом океане. Начата поисково-спасательная операция.

По данным канала CBS, стоимость тура к месту крушения лайнера составляет десятки тысяч долларов. Газета «Дейли мейл» сообщала, что на борт батискафа Ocean Gate Expeditions можно было попасть, заплатив 250 тысяч долларов за 8-дневную экспедицию.

Как передает euronews.com, в подводном аппарате находились глава американской компании OceanGate Expeditions Стоктон Раш, которой принадлежит батискаф, французский акванавт Поль-Анри Наржоле, британский миллиардер Хэмиш Хардинг, а также пакистанский бизнесмен Шахзада Давуд и его сын Сулейман, проживающие в Великобритании.