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    В районах Атырауской области назначены новые прокуроры

    12 Января 2023, 12:02

    АТЫРАУ. КАЗИНФОРМ – Приказами Генерального прокурора Республики Казахстан Асхат Касимов назначен прокурором Жылыойского района, а Даурен Медетбеков - прокурором Исатайского района, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    Асхат Касимов родился в 1982 году. В органах прокуратуры с 2004 года. В разные годы занимал должности помощника и старшего помощника Атырауского транспортного прокурора, старшего помощника прокурора Атырауской области.

    С декабря 2017 года по настоящее время являлся специализированным природоохранным прокурором Атырауской области.

    Классный чин – советник юстиции.

    Даурен Медетбеков родился в 1981 году. В органах прокуратуры служит с 2004 года.
    В разное время занимал должности помощника, старшего помощника прокурора Мойынкумского, Жамбылского районов, прокурора, старшего прокурора управления по надзору за законностью в деятельности государственных органов прокуратуры Жамбылской области. Затем должности начальника отдела по надзору в социально-экономической сфере прокуратуры г.Тараз, старшего помощника прокурора Жамбылской области по надзору за применением природоохранного законодательства, прокурором Казталовского района Западно-Казахстанской области. С ноября 2017 года по настоящее время являлся прокурором Жылыойского района Атырауской области. Классный чин – старший советник юстиции.
    Ранее сообщалось, что назначен прокурор города Атырау.

    Фото предоставлено прокуратурой области

    Автор:

    Виктор Сутягин

    Атырауская область Назначения Регионы
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