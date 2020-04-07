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    В районах Атырауской области бизнесмены помогают нуждающимся

    7 Апреля 2020, 07:43

    АТЫРАУСКАЯ ОБЛАСТЬ. КАЗИНФОРМ - В районах Атырауской области бизнесмены помогают нуждающимся, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    «В условиях введения в стране чрезвычайного положения бизнес-структуры нашего Жылыойского района все активнее занимаются благотворительной деятельностью. При этом уделяем внимание тому, чтобы пожилые люди не выходили на улицу. При поддержке предпринимателей организовали бесконтактную доставку товаров первой необходимости нуждающимся, в первую очередь - одиноким пожилым людям и лицам с ограниченными возможностями. При спонсорской поддержке одного из ТОО на период объявленного в стране чрезвычайного положения 50 одиноких пожилых людей и лица с ограниченными возможностями обеспечиваются горячим питанием с доставкой на дом. Эта помощь продолжится до завершения чрезвычайного положения», - рассказал заместитель акима Жылыойского района Ануар Шакиров.

    Автор:

    Виктор Сутягин

    Бизнес Атырауская область Благотворительность Социальная поддержка Общество
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