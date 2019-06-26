В рамках «Рухани жаңғыру» состоялся прибалтийский тур художницы Раузы Ералиевой

ЛИТВА - ЛАТВИЯ. КАЗИНФОРМ - В прибалтийских странах в рамках программы Рухани жаңғыру прошла персональная выставка казахстанской художницы Раузы Ералиевой, организованная Посольством Республики Казахстан в Литве и Латвии, передает МИА Казинформ.

Тур начал свой путь в мае в Литве, в городах Вильнюсе, Каунасе, Клайпеде, и в июне дошел до Латвии. После триумфального показа в городе Лиепая, выставка переместилась в Ригу, в галерею отеля Pullman, где на днях завершится программа.

Персональная выставка художницы Я частица мира стала одним из запоминающихся событий культурного сезона столицы Латвии и привлекла внимание известных художников, архитекторов, галеристов, представителей Сейма, дипломатического корпуса и делового сообщества. Посредством искусства мы стараемся понять Казахстан, его людей и менталитет. Эта яркая выставка радует нас красками и словно заряжает светом, - сказал на открытии выставки директор Лиепайского музея Даце Каркла.

Всем хорошо известно, что искусство, в любом его проявлении, не требует перевода, - отметил в своем выступлении консул Казахстана в Латвии Кайрат Камбаров. - Поэтому выставка Раузы Ералиевой - это культурный мостик, который немного сблизил наши страны и дал возможность ближе узнать историю и традиции Казахстана, познакомил жителей Латвии с культурным наследием нашей страны. Даже та маленькая часть ее работ, прибывших в Ригу, поистине показала всю глубину творчества мастера.

Выставка Я частица мира казахстанской художницы, которая открыла свое творчество миру, будучи в возрасте старше 80 лет, собирается продолжить свой путь и по другим странам, чтобы открыть миру Казахстан.



Рауза Ералиева (1936 г.р.) получила творческое образование в Алматинском художественном училище имени Гоголя. Ее наставниками были выдающиеся мастера изобразительного искусства Казахстана - Айша Галимбаева и Канафия Тельжанов. В начале творчества она увлекалась керамикой и занималась разработкой дизайнерских проектов, а сейчас ее любимое занятие - живопись. Художница специализируется в технике масляной живописи и предпочитает работать мастихином. Первая персональная выставка мастера состоялась в декабре 2018 года в Алматы, в музее имени А. Кастеева.