В рамках «Рухани жаңғыру» проведено около 6 тысяч мероприятий в Туркестанской области

ТУРКЕСТАН. КАЗИНФОРМ - В Туркестанской области в прошлом году в рамках программ «Рухани жаңғыру» «Ұлы даланың жеті қыры - Семь граней Великой степи» было организовано 5 872 мероприятия с охватом 376 639 человек. Об этом сообщил руководитель регионального проектного офиса «Рухани жаңғыру « Галымжан Шындалы на брифинге в Региональной службе коммуникаций, передает МИА «Казинформ».

По его словам, в рамках специального проекта «Туған жер» было охвачено 100 объектов.

«В том числе 11 школ, 8 детских садов, 7 объектов культуры, 16 спортивных площадок, 4 медицинских учреждения и 54 других объекта. Из них было возведено 66 строений, отремонтировано 34 здания. Кроме того, в регионе был осуществлен благотворительный проект «Алтын ұям «. Цель проекта – призвать выпускников школ помочь родному учебному заведению, селу. Также проект будет способствовать строительству жилья для малообеспеченных граждан и других объектов», - сказал Галымжан Габитулы. Кроме того, QR-таблички были установлены на 20 популярных и исторических объектах региона, а также на 100 экспонатах Краеведческого музея в рамках специального проекта «Сакральная география Казахстана». В области выявлено 154 сакральных объекта, в том числе 100 объектов в списке туристических маршрутов.

Рабочий план по реализации программы «Рухани жаңғыру» на 2020 год в Туркестанской области был подготовлен и согласован с Министерством информации и общественного развития Республики Казахстан. Нынешний план состоит из трех направлений, основанных на главных приоритетах программы. Это развитие личности, развитие нации, международное позиционирование, развитие государства, гражданского общества, местных сообществ», - сказал руководитель офиса.

Наряду с этим, был разработан рабочий план Экспертного совета по реализации программы «Рухани жаңғыру» Туркестанской области на 2020 год. В регионе в 16 районах и городах были созданы региональные отделения «Рухани жаңғыру» и на сегодня они успешно работают.