В рамках «Рухани Жаңғыру» для костанайских школьников запущен проект «Жайлау»

КОСТАНАЙ.КАЗИНФОРМ — В рамках празднования 30-летия Независимости РК, с целью реализации специального проекта «Дәстүр мен ғұрып» программы «Рухани Жаңғыру» управлением образования акимата Костанайской области совместно с отделом образования Костанайского района запущен первый этап проекта этноауыл «Жайлау», передаёт корреспондент МИА «Казинформ».

Как рассказали в областном управлении образования, на первом этапе проекта для учащихся школ Костанайского района из социально-незащищённых семей и подростков организована экскурсия на конный завод «Қазақ тұлпары» в поселке Заречный Костанайского района Костанайской области.

«В ходе экскурсии дети посетили музей, познакомились с историей конного завода. Конный завод был основан в 1888 году по указу царя Николая II в поселении Заречное, увидели экспонаты из прошлого и современности конного хозяйства. Дети познакомились с арабскими скакунами различных мастей, лучшие из которых имеют мировую славу, и узнали много интересного об обитателях конезавода и особенностях их разведения. Также дети побывали на ипподроме и посмотрели высококровных лошадей Костанайской породы, которые показали на республиканских и международных скачках высокие результаты на классических дистанциях, увидели национальные игры казахского народа -Көкпар, Қыз куу, Садақ ату, Алдыраспан ойыны», - рассказали в ведомстве.

В управлении образования отмечают, что планируется реализация и следующих этапов проекта. Так, в сентябре обучающиеся организаций образования будут участвовать в районном конкурсе «Традиции и обычаи казахского народа».

«Дети будут показывать обряды казахского народа, связанные с рождением ребенка, браком и другими аспектами жизни. Также дети познакомятся с семейными традициями казахского народа ( шілдехана, қырқынан шығару, қыз ұзату, түсаукесер, қыз көру,,құда түсу, қалын мал,келін түсіру,неке қию, жолдық, құдалық,бет ашар асар, и др). В конце мероприятия участники будут награждены ценными призами и благодарственными письмами»,- добавили в управлении.

Ещё один этап запланирован уже на октябрь, где ученики школ и воспитанники Дома детского творчества примут участие в районной выставке народно-прикладного творчества казахского народа «Наследие великой степи».

«Главная цель выставки - пропаганда и знакомство с работами народно-прикладного творчества казахского народа, где гости и обучающиеся увидят работы детей. Особенность выставки - изготовление текстильных изделий: гобеленен, вышивка, бисер, батик, валяние войлока, лоскутная пластика. Также это художественная обработка из дерева, кости, кожи, изготовление скульптур малых форм из дерева, камня, глины, саломы, дерева, текстиля и другие, ф отметил в областном профильном ведомстве. — Дети будут рассказывать о изготовлении своих работ. Гости и обучающиеся познакомятся с удивительным миром ценностей, традиций и обычаев казахского народа. Также будет организован народный оркестр домбристов из 100 учащихся организаций образования Костанайского района».