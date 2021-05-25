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    В рамках политических реформ Президента принято уже 10 законов - Ерлан Карин

    25 Мая 2021, 09:21

    НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Принятие Конституционного Закона «О внесении изменений и дополнений в Конституционный закон Республики Казахстан «О выборах в Республике Казахстан» и сопутствующего Закона «О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты Республики Казахстан по вопросам выборов» свидетельствует об эффективности общественно-политического диалога в стране. Таким мнением поделился помощник Президента Республики Казахстан Ерлан Карин, передает МИА «Казинформ».

    «Сегодня Глава государства подписал очень важные документы – Конституционный Закон «О внесении изменений и дополнений в Конституционный закон Республики Казахстан «О выборах в Республике Казахстан» и сопутствующий Закон «О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты Республики Казахстан по вопросам выборов».

    Таким образом, с принятием данных законов реализованы ключевые инициативы Президентского пакета политических реформ. В целом, в настоящее время в рамках политических реформ Президента принято уже 10 законов», - сообщил Ерлан Карин в своем Telegram-канале.

    «Подписанными сегодня законами закреплены нормы по снижению порогового уровня для прохождения политических партий в Мажилис с 7 до 5%, введению графы «против всех» в бюллетенях на выборах всех уровней и проведению прямых выборов сельских акимов, которые намечены уже на этот год.

    Стоит отметить также, что законы прошли тщательное и всестороннее обсуждение на различных общественных площадках, в стенах Парламента с участием экспертов и гражданских активистов, представителей политических партий. Дискуссии по этим темам проходили и на площадке Национального совета общественного доверия. Поэтому принятие данных законов также свидетельствует об эффективности общественно-политического диалога в стране», - написал Ерлан Карин.

    Автор:

    Малика Сафаргалиева

    Правительство РК Выборы Политические реформы
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