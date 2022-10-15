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    В рамках госвизита Президента Туркменистана в Казахстан подписано 14 документов

    15 Октября 2022, 14:06

    АСТАНА. КАЗИНФОРМ - После встречи в узком формате Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев и Президент Туркменистана Сердар Бердымухамедов продолжили переговоры с участием членов официальных делегаций, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу Акорды.

    По итогам переговоров подписаны следующие документы:

    1. Совместное заявление Президента Республики Казахстан и Президента Туркменистана;

    2. Комплексная программа по двустороннему сотрудничеству на период 2022-2024 годы;

    3. Меморандум между Министерством финансов Республики Казахстан и Министерством финансов и экономики Туркменистана о сотрудничестве;

    4. Меморандум о взаимопонимании между Министерством энергетики Республики Казахстан и Министерством энергетики Туркменистана;

    5. Меморандум между Министерством культуры и спорта Республики Казахстан и Министерством культуры Туркменистана о сотрудничестве в области туризма;

    6. Меморандум о взаимопонимании между Министерством сельского хозяйства Республики Казахстан и Министерством сельского хозяйства и охраны окружающей среды Туркменистана по сотрудничеству в области карантина растений;

    7. Меморандум между Министерством индустрии и инфраструктурного развития РК и Агентством транспорта и коммуникаций при Кабинете Министров Туркменистана о развитии транспортно-транзитного сотрудничества;

    8. Меморандум о взаимопонимании между Министерством цифрового развития, инновации и аэрокосмической промышленности Республики Казахстан и Агентством транспорта и коммуникации при Кабинете Министров Туркменистана в области исследования и использования космического пространства в мирных целях;

    9. Меморандум о взаимопонимании между Министерством индустрии и инфраструктурного развития Республики Казахстан и Государственным концерном «Туркменхимия» о совместном сотрудничестве в области химической промышленности;

    10. Меморандум о взаимопонимании между Институтом внешнеполитических исследований при МИД Республики Казахстан и научным Центром стратегических исследований Института международных отношений МИД Туркменистана;

    11. Меморандум о взаимопонимании по сотрудничеству между Внешнеторговой палатой РК и Торгово-промышленной палатой Туркменистана;

    12. Меморандум о сотрудничестве между Национальной палатой предпринимателей «Атамекен» РК и Союзом промышленников и предпринимателей Туркменистана;

    13. Меморандум о намерениях в сфере борьбы с преступностью между Министерством внутренних дел Республики Казахстан и Министерством внутренних дел Туркменистана;

    14. Договор о сотрудничестве между Казахским университетом международных отношений и мировых языков имени Абылай хана и Туркменским национальным институтом мировых языков имени Довлетмаммета Азади.

    Вчера Президент Туркменистана Сердар Бердымухамедов прибыл в Астану, чтобы принять участие в заседании Совета глав государств СНГ и саммите «Центральная Азия – Россия». Это первый государственный визит Президента Туркменистана Сердара Бердымухамедова в Казахстан.

    Сегодня Президенты Казахстана и Туркменистана встретились в Акорде.

    Фото: akorda.kz
    Внешняя политика Казахстана Президент Казахстана Туркменистан Сотрудничество Токаев Касым-Жомарт
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