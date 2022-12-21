В рамках госвизита Президента РК в Узбекистан ожидается подписание соглашений на $8 млрд – Серик Жумангарин

ТАШКЕНТ. КАЗИНФОРМ – По итогам 10 месяцев текущего года взаимная торговля между Казахстаном и Узбекистаном составила 4,1 млрд долларов США, увеличившись на 35 %. Об этом сегодня на полях Узбекско-Казахстанского межрегионального бизнес-форума заявил заместитель Премьер-Министра - министр торговли и интеграции РК Серик Жумангарин, передает собственный корреспондент МИА «Казинформ».

Он отметил, что ежегодные совместные встречи стали хорошей традицией, играющей значимую роль в развитии торгово-экономического сотрудничества между нашими странами. Узбекистан является ключевым и долгосрочным партнером Казахстана в регионе Центральной Азии.

«Перед правительствами двух стран поставлена задача доведения объема торговли до 10 млрд долларов. По итогам 10 месяцев текущего года взаимная торговля составила 4,1 млрд долларов США, увеличившись по сравнению с аналогичным периодом прошлого года на 35 %», - информировал Серик Жумангарин.

С его слов, в Казахстане сейчас успешно действуют более 1400 предприятий с участием узбекского капитала. И более 400 совместных казахстанско-узбекских компаний. На сегодняшний день промышленная кооперация между странами составляет более 38 проектов на сумму 2,2 млрд долларов, создано порядка 11 тысяч рабочих мест.

«На площадке сегодняшнего форума уже на данный момент подписаны контракты на сумму около 1 млрд долларов. В настоящее время в рамках государственного визита Президента Казахстана мы ожидаем подписание ряда соглашений и документов на сумму более 8 млрд долларов США», - отметил вице-премьер.



