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    В рамках государственного визита Эмира Катара в РК подписано 12 документов

    12 Октября 2022, 12:15

    АСТАНА. КАЗИНФОРМ - В рамках государственного визита Эмира Катара шейха Тамима бен Хамада Аль Тани в Казахстан подписан ряд документов, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Telegram-канал пресс-службы Акорды «БОРТ №1».

    Подписаны следующие документы:
    1. Протокол о внесении изменений в Соглашение между Правительством Республики Казахстан и Правительством Государства Катар об освобождении от визовых требований для владельцев дипломатических и специальных паспортов;
    2. Соглашение о поощрении и взаимной защите инвестиций между Правительством Республики Казахстан и Правительством Государства Катар;
    3. Соглашение между Министерством науки и высшего образования Республики Казахстан и Министерством образования и высшего образования Государства Катар о сотрудничестве в высшего образования и научных исследований;
    4. Соглашение об установлении побратимских отношений между акиматом города Астана и муниципалитетом города Доха;
    5. Меморандум о взаимопонимании в сфере торговли между Министерством торговли и интеграции Республики Казахстан и Министерством торговли и индустрии Государства Катар;
    6. Соглашение о взаимопонимании по вопросам взаимного сотрудничества в области здравоохранения между Правительством Республики Казахстан и Правительством Государства Катар;
    7. Меморандум о взаимопонимании между Министерством сельского хозяйства Республики Казахстан и Министерством муниципалитета Государства Катар по сотрудничеству в области сельского хозяйства;
    8. Меморандум о взаимопонимании и сотрудничестве между Институтом метрологии и стандартизации Министерством торговли и интеграции Республики Казахстан и Генеральной организацией стандартизации Государства Катар;
    9. Первая исполнительная программа в области спорта между Министерством культуры и спорта Республики Казахстан и Министерством спорта и молодежи Государства Катар на 2023-2025 гг.;
    10. Программа в области культуры и искусства между Министерством культуры и спорта Республики Казахстан и Министерством культуры Государства Катар на 2023-2025 гг.;
    11. Меморандум о взаимопонимании, о сотрудничестве в области туризма и маркетинговых мероприятий между Министерством культуры и спорта Республики Казахстан и Катарским национальным советом по туризму Государства Катар;
    12. Меморандум о сотрудничестве по подготовке дипломатов между Академией госуправления при Президенте Республики Казахстан и Института дипломатии Министерства иностранных дел Государства Катар.

    Сегодня Президент РК Касым-Жомарт Токаев встретился с Эмиром Катара Тамимом бен Хамадом Аль Тани в Акорде.

    Как сообщалось ранее, вчера Глава государства Касым-Жомарт Токаев встретил в столичном аэропорту Эмира Катара шейха Тамима бен Хамада Аль Тани, который прибыл в Казахстан с государственным визитом. 13 октября шейх Тамим бен Хамад Аль Тани примет участие в работе VI саммита Совещания по взаимодействию и мерам доверия в Азии.

    Фото : t.me/bort_01





    Автор:

    Малика Сафаргалиева

    Внешняя политика Казахстана Акорда Сотрудничество Катар
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