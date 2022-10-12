В рамках государственного визита Эмира Катара в РК подписано 12 документов

АСТАНА. КАЗИНФОРМ - В рамках государственного визита Эмира Катара шейха Тамима бен Хамада Аль Тани в Казахстан подписан ряд документов, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Telegram-канал пресс-службы Акорды «БОРТ №1».

Подписаны следующие документы:

1. Протокол о внесении изменений в Соглашение между Правительством Республики Казахстан и Правительством Государства Катар об освобождении от визовых требований для владельцев дипломатических и специальных паспортов;

2. Соглашение о поощрении и взаимной защите инвестиций между Правительством Республики Казахстан и Правительством Государства Катар;

3. Соглашение между Министерством науки и высшего образования Республики Казахстан и Министерством образования и высшего образования Государства Катар о сотрудничестве в высшего образования и научных исследований;

4. Соглашение об установлении побратимских отношений между акиматом города Астана и муниципалитетом города Доха;

5. Меморандум о взаимопонимании в сфере торговли между Министерством торговли и интеграции Республики Казахстан и Министерством торговли и индустрии Государства Катар;

6. Соглашение о взаимопонимании по вопросам взаимного сотрудничества в области здравоохранения между Правительством Республики Казахстан и Правительством Государства Катар;

7. Меморандум о взаимопонимании между Министерством сельского хозяйства Республики Казахстан и Министерством муниципалитета Государства Катар по сотрудничеству в области сельского хозяйства;

8. Меморандум о взаимопонимании и сотрудничестве между Институтом метрологии и стандартизации Министерством торговли и интеграции Республики Казахстан и Генеральной организацией стандартизации Государства Катар;

9. Первая исполнительная программа в области спорта между Министерством культуры и спорта Республики Казахстан и Министерством спорта и молодежи Государства Катар на 2023-2025 гг.;

10. Программа в области культуры и искусства между Министерством культуры и спорта Республики Казахстан и Министерством культуры Государства Катар на 2023-2025 гг.;

11. Меморандум о взаимопонимании, о сотрудничестве в области туризма и маркетинговых мероприятий между Министерством культуры и спорта Республики Казахстан и Катарским национальным советом по туризму Государства Катар;

12. Меморандум о сотрудничестве по подготовке дипломатов между Академией госуправления при Президенте Республики Казахстан и Института дипломатии Министерства иностранных дел Государства Катар.

Сегодня Президент РК Касым-Жомарт Токаев встретился с Эмиром Катара Тамимом бен Хамадом Аль Тани в Акорде.

Как сообщалось ранее, вчера Глава государства Касым-Жомарт Токаев встретил в столичном аэропорту Эмира Катара шейха Тамима бен Хамада Аль Тани, который прибыл в Казахстан с государственным визитом. 13 октября шейх Тамим бен Хамад Аль Тани примет участие в работе VI саммита Совещания по взаимодействию и мерам доверия в Азии.

Фото : t.me/bort_01















