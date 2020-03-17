В рамках госпрограммы «ДКБ-2025» увеличивается верхний порог кредита до 7 млрд тенге

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - В рамках госпрограммы «ДКБ-2025» увеличивается верхний порог кредита до 7 млрд тенге. Об этом сообщил Президент РК Касым-Жомарт Токаев в своем Twitter, передает МИА «Казинформ».

По поручению Президента Правительство, Национальный банк и Агентство по регулированию и развитию финансового рынка выработали меры по поддержанию деловой активности.

«В рамках госпрограммы «ДКБ-2025» увеличивается верхний порог кредита до 7 млрд тенге, конечная ставка составит 6%. Снимаются отраслевые ограничения, расширяется перечень приоритетных товаров», - отметил Глава государства.