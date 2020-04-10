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    В рамках челленджа «Добрые жители» туркестанцы оказывают помощь нуждающимся

    10 Апреля 2020, 10:35

    ТУРКЕСТАН. КАЗИНФОРМ - Для предотвращения распространения опасного вируса, в стране объявлено чрезвычайное положение и введены ограничения для деятельности многих отраслей промышленности и населения. В связи с этим туркестанцы помогают пожилым и малообеспеченным семьям, проживающим в регионе, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу облакима.

    Предприниматели, волонтеры, а также активная молодежь районов и городов принимают участие в благотворительных акциях в рамках челленджа «Добрые жители». В частности, волонтеры из Отырарского района вместе с местными предпринимателями обеспечили продуктами пять сельских семей и помогли им в домашнем хозяйстве. А сотрудники Молодежного ресурсного центра Шардаринского района доставили медицинские изделия и продукты питания пожилым людям. Предприниматели же Байдибекского района раздали 17,5 тонны муки и 1,75 тонны риса, 1,75 тонны растительного масла 300 малообеспеченным семьям.

    «Помочь пожилым и нуждающимся семьям в трудные времена - это и есть гражданский долг каждого и наше единство», - сказал аксакал Казыгуртского района Алиев Сатыбалды, поблагодарив благотворителей.

    Данная акция продолжается во всех районах и городах региона.

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    Туркестанская область Благотворительность Общество
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