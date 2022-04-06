В Рамазан более 1,5 тыс. семей получат продуктовые корзины в Нур-Султане

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - В Нур-Султане в рамках марафона «Қайырымды істер» ещё более 1,5 тыс. малообеспеченных семей в священный месяц Рамазан получат продуктовые корзины. Благотворительное мероприятие организовано акиматом города совместно со спонсорами, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на официальный сайт столичного акимата.

В Нур-Султане продолжается раздача продуктовых корзин нуждающимся в помощи семьям в священный месяц Рамазан. С начала года всесторонняя социальная помощь была оказана свыше 10 тыс. жителям столицы.

В раздаче продуктовых наборов посильную помощь оказывают ДУМК, волонтеры и неравнодушные горожане. Расфасовка продуктовых корзин производилась в мечети Хазрет Султан, откуда и стартовала погрузка и развозка нуждающимся семьям по 4-м районам столицы.

«Сегодня, во время священного месяца Рамазан, мы начали раздачу 1,5 тыс. продуктовых корзин. Продуктовые наборы получат семьи из социально уязвимых слоев населения, среди которых семьи, воспитывающие «особенных» детей, неполные семьи, лица с инвалидностью, пенсионеры, дети-сироты, многодетные матери и др. В продуктовом наборе товары первой необходимости – масло, мука, рис, крупа, гречка, сахар, чай, томатная паста, макаронные изделия, конфеты и т.д. Одна продуктовая корзина весит примерно 20-25 килограммов», – рассказал волонтер молодежного ресурсного центра «Астана жастары» Дамир Айтымов.

Отметим, что в этом году празднование Наурыза также прошло под эгидой марафона «Қайырымды істер». В марте продуктовые наборы получили более тысячи нуждающихся семей. Помощь в осуществлении благотворительной деятельности оказывают предприниматели, крупные организации, волонтеры и неравнодушные горожане.

«Творить добрые дела всегда важно и никогда не поздно. Надеемся, что с каждым днем количество благих дел будет только множиться. Да не оскудеет рука дающего. Пусть добрые дела будут всегда соединять наши сердца!», – добавил волонтер.

В свою очередь получатели корзин выразили организаторам и всем причастным к акции добра благодарность за оказанную помощь.

«Каждый год мы получаем такой подарок. Это очень помогает нам. В корзине все самые необходимые продукты питания. Спасибо, что не оставляете нас без внимания, приходите, оказываете такую помощь в священный месяц Рамазан. Пусть будет мир на родине. Спасибо спонсорам, волонтерам и акимату», - поделилась жительница Сапура Байгуанова.

Еще одна обладательница продуктовой корзины Нургуль Аймагамбетова - мама особенного ребенка, выразила благодарность столичному акимату, меценатам и волонтерам за подарок в священный месяц Рамазан.

Акимат призывает всех, кто может, поддержать данную акцию, сформировать свою продуктовую корзину и отвезти ее нуждающимся семьям.

Напомним, в 2021 году в рамках «Қайырымды істер» свыше 15 тысяч продуктовых корзин раздали нуждающимся астанчанам.