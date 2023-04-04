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    В QazaqGaz разработали стратегию развития до 2033 года

    4 Апреля 2023, 15:28

    АСТАНА. КАЗИНФОРМ - Экспертный совет QazaqGaz одобрил проект Стратегии развития национальной компании до 2033 года. Об этом сообщил председатель правления АО «НК «QazaqGaz» Санжар Жаркешов на своей странице в Facebook, передает МИА «Казинформ».

    Это – финальная часть работы над документом, который до этого рассмотрели четыре управляющих комитета, а также обсудили на стратегической сессии с участием основных стейкхолдеров национальной компании.

    По словам Санжара Жаркешова, Стратегия основана на Комплексном плане развития газовой отрасли, Долгосрочной стратегии «Самрук-Казыны» и учитывает поручения президента страны, а также задачи по трансформации газовой отрасли.

    На ближайшие 10 лет до 2033 года компания определила следующие основные направления работы:

    • стимулирование изменений для оптимизации спроса;

    • тарифы и ценообразование;

    • геологоразведочные работы и добыча;

    • переработка газа (газоперерабатывающие заводы);

    • торговые операции;

    • газотранспортная система и подземное хранилище газа;

    • газораспределительные сети;

    • даунстрим;

    • совершенствование операционной и инвестиционной деятельности;

    • развитие высококомпетентной организации;

    • цифровизация;

    • подготовка к получению ESG рейтинга и выход на IPO.

    Рейтинг ESG составляют независимые агентства; он оценивает насколько процесс принятия ключевых бизнес-решений в компании ориентирован на устойчивое развитие в экологической, социальной и экономической сферах.

    QazaqGaz получил статус национальной компании в 2021 году. Компания управляет централизованной инфраструктурой транспортировки товарного газа по магистральным газопроводам и газораспределительным сетям, обеспечивает международный транзит и занимается продажей газа на внутреннем и внешнем рынках, разрабатывает, финансирует, строит и эксплуатирует трубопроводы и газохранилища.

    QazaqGaz эксплуатирует крупнейшую сеть казахстанских магистральных газопроводов общей протяженностью более 20,6 тыс. км и газораспределительных сетей протяженностью более 59 тыс. км.

    В числе крупных проектов компании – газификация Алматы и Астаны, строительство газопровода для пяти населенных пунктов в Жамбылской области, строительство резервной нитки газопровода Макат – Северный Кавказ, нитки магистрального газопровода Бейнеу – Жанаозен, газопровода Жетыбай – Курык и соединение Кашагана с магистральным газопроводом Макат – Северный Кавказ, а также возведение там дожимной компрессорной станции.

    Автор:

    Ринат Дусумов

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