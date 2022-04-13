Перейти на основной сайт
    Курсы валют:
    usd/kzt 448.3 eur/kzt 489.68

    rub/kzt 5.33 cny/kzt 62.48
Прогноз погоды
Астана
+7 701 759 90 19
  • қз qz en 中文 ق ز Ўз
    • Главная  >
      Новости  >
      Общество

    В пяти регионах Акмолинской области снята угроза паводка

    13 Апреля 2022, 17:41

    КОКШЕТАУ. КАЗИНФОРМ - На площадке региональной службы коммуникаций состоялся брифинг с участием заместителя начальника ДЧС Акмолинской области Манарбека Шапагатова о прохождении паводкового периода на территории Акмолинской области. Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу ДЧС Акмолинской области.

    Паводок в первой декаде апреля проходил в напряженном режиме. В результате повышения температуры воздуха происходило интенсивное снеготаяние в населенных пунктах и на полях. Наиболее сложная паводковая обстановка складывалась в Целиноградском, Аршалынском районах. В этой связи в период с 1 по 5 апреля в целях усиления в указанные районы области были направлены дополнительные силы и средства от департамента, из Атбасарского района, а также из других регионов республики: из города Нур-Султана, воинской части 52859 города Караганды.

    Из населенных пунктов вывезено более 1,1 млн м3 снега, откачано более 800 тысяч м3 талых вод, набрано 18,2 тысячи, уложено 9,2 тысячи мешков с инертным материалом, возведено и укреплено 1,3 км дамб, очищено и обустроено более 98 км водоотводных каналов и арыков.

    В целях оценки общей картины паводковой обстановки, мониторинга наличия и схода снежного покрова, а также определения участков и мест движения и скопления талых вод и потенциальной угрозы от них населенным пунктам руководством области было проведено аэровизуальное обследование паводкоопасных зон территорий Зерендинского, Сандыктауского, Атбасарского, Бурабайского, Астраханского и Буландынского районов.

    Семь регионов области – город Косшы, Целиноградский, Аршалынский, Астраханский, Атбасарский, Ерейментауский, Сандыктауский районы с высокой группы риска подтопления переведены на средний уровень.

    «В целом паводковая обстановка на территории области находится на круглосуточном контроле областного и региональных оперативных противопаводковых штабов, местных исполнительных органов, органов гражданской защиты и Министерства по чрезвычайным ситуациям РК. В связи со стабильной паводковой обстановкой прекращена работа оперативных противопаводковых штабов в Зерендинском, Бурабайском, Биржан Сал и городах Степногорск, Кокшетау», – отметил Манарбек Шапагатов.

    Автор:

    Гульмира Байзакова

    Акмолинская область Паводок Регионы Казахстана Общество МЧС
    Новости по теме
    Новости по теме
    Пожар под Астаной: 34 человека продолжают тушить возгорание сухостоя
    Полицейские обратились к казахстанским школьникам
    За взятку осудили инспектора рыбной охраны и рыбаков в Акмолинской области
    Ехавшие на скутере подростки пострадали в ДТП в Акмолинской области
    Популярное
    1 Еще несколько улиц закроют в Астане из-за ремонта
    2 Чиновника подозревают в хищении более миллиарда тенге, выделенных на строительство дорог
    3 Провоз валюты на сумму свыше 2,5 млрд тенге предотвратил КНБ
    4 Расходы на миллиард тенге: АФМ допросит руководство «Қазақстан барысы» и проведет обыски
    5 Дожди, град и шквал ожидаются в Казахстане