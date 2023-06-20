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    В пяти принятых нормативных постановлениях нормы признаны неконституционными – Эльвира Азимова

    20 Июня 2023, 16:10

    АСТАНА. КАЗИНФОРМ – Председатель Конституционного суда РК Эльвира Азимова рассказала о некоторых признанных неконституционными нормах, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    «Учитывая интерес общества к работе обновленного органа конституционного контроля, принято решение не оставлять без внимания текущий год и представить вашему вниманию послание за первые пять месяцев с начала деятельности», - сказала Эльвира Азимова на совместном заседании Палат Парламента.

    К сожалению, по ее словам, по итогам конституционных производств за этот период выявлены серьезные упущения в отдельных нормативных правовых актах.

    «В пяти из восемнадцати принятых нормативных постановлений нормы признаны неконституционными, в других пяти случаях Конституционный Суд дал истолкование соответствующих норм в целях единообразного правоприменения. В настоящее время Правительству и заинтересованным органам рекомендовано принять необходимые меры», - добавила спикер.

    Автор:

    Азамат Сыздыкбаев

    Суды Общество Конституционный суд
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