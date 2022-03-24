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    В пяти областях временно ограничено дорожное движение

    24 Марта 2022, 10:12

    НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - В связи с ухудшением погодных условий (метель, ограничение видимости), на ряде дорог республиканского значения введено временное ограничение движения, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу Министерства индустрии и инфраструктурного развития РК.

    Временно ограничено движение на трассах:

    Акмолинская область

    а/д«Жезказган-Петропавловск» км. 377-440, уч. гр.Костанайской обл.-г.Державинск

    Павлодарская область

    а/д«Нур-Султан-Ерейментау-Шидерты» км 200-254 уч.п. Щидерты

    гр.Акмолинской области)

    Восточно – Казахстанская область

    а/д «Караганда-Аягоз-Бугаз» км. 707-941, уч. г.Аягоз-пов. на с.Бугаз

    Карагандинская область

    «Жезказган-Петропавловск» км. 142-252, уч. с.Сарлык-гр. Костанайской области.

    Костанайская область

    а/д «Жезказган-Петропавловск» км. 252-340, уч. гр.Карагандинской обл.-г.Аркалык.

    а/д «Жезказган-Петропавловск» км. 340-377 уч. г.Аркалык-гр.Акмолинской обл.

    В круглосуточном режиме ведутся работы по обеспечению безопасного и бесперебойного дорожного движения. Задействовано 1090 единиц зимней спецтехники и более 3500 сотрудников Казахавтодор.

    Только за эти 5 дней силами дорожников была оказана помощь более 100 транспортным средствам, из них 37 были размещены в тёплые боксы, и более 500 человек были размещены в обогревательных пунктах.

    Ранее сообщалось о закрытии с 10.00 дороги республиканского значения Нур-Султан –г.Ерейментау – Шидерты км 16-200, участок Нур-Султан – граница Павлодарской области.

    Автор:

    Жанара Мухамедиярова

    Акмолинская область Восточно-Казахстанская область Карагандинская область Костанайская область Павлодарская область Дороги Погода МЧС МИИР РК
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