В пяти областях временно ограничено дорожное движение

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - В связи с ухудшением погодных условий (метель, ограничение видимости), на ряде дорог республиканского значения введено временное ограничение движения, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу Министерства индустрии и инфраструктурного развития РК.

Временно ограничено движение на трассах:

Акмолинская область

а/д«Жезказган-Петропавловск» км. 377-440, уч. гр.Костанайской обл.-г.Державинск

Павлодарская область

а/д«Нур-Султан-Ерейментау-Шидерты» км 200-254 уч.п. Щидерты

гр.Акмолинской области)

Восточно – Казахстанская область

а/д «Караганда-Аягоз-Бугаз» км. 707-941, уч. г.Аягоз-пов. на с.Бугаз

Карагандинская область

«Жезказган-Петропавловск» км. 142-252, уч. с.Сарлык-гр. Костанайской области.

Костанайская область

а/д «Жезказган-Петропавловск» км. 252-340, уч. гр.Карагандинской обл.-г.Аркалык.

а/д «Жезказган-Петропавловск» км. 340-377 уч. г.Аркалык-гр.Акмолинской обл.

В круглосуточном режиме ведутся работы по обеспечению безопасного и бесперебойного дорожного движения. Задействовано 1090 единиц зимней спецтехники и более 3500 сотрудников Казахавтодор.

Только за эти 5 дней силами дорожников была оказана помощь более 100 транспортным средствам, из них 37 были размещены в тёплые боксы, и более 500 человек были размещены в обогревательных пунктах.

Ранее сообщалось о закрытии с 10.00 дороги республиканского значения Нур-Султан –г.Ерейментау – Шидерты км 16-200, участок Нур-Султан – граница Павлодарской области.



