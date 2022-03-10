В пяти областях Казахстана объявлено штормовое предупреждение

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – В пяти областях Казахстана 11 марта объявлено штормовое предупреждение из-за ветра, тумана и гололеда, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу РГП «Казгидромет».

11 марта на юге Акмолинской области ожидается ветер северо-восточный 15-20 м/с. В Нур-Султане ветер северо-восточный днем порывы 15-20 м/с.

На западе, юге Карагандинской области ожидаются туман, гололед. Ветер восточный, северо-восточный, на западе, юге области порывы 15-20 м/с.

В Жезказгане ожидается гололед.

В центре Кызылординской области ожидается туман. Ветер северо-восточный, северный ночью и утром на севере, в центре области 15-20 м/с. В Кызылорде временами ожидается туман.

На севере Западно-Казахстанской области ожидаются туман, гололед. Ветер восточный, северо-восточный, на северо-востоке области порывы 15-20 м/с. В Уральске ночью ожидается гололед. Ночью и утром ожидается туман. Ветер восточный, северо-восточный, ночью порывы 18 м/с.

Ночью на западе, юге, днем на северо-западе, западе Актюбинской области ожидается низовая метель. Ночью на юге области гололед. Ветер восточный, северо-восточный в центре, на севере области 15-20 м/с.

Напомним, северная половина территории Казахстана остается под влиянием антициклона, с которым сохранится погода преимущественно без осадков, с довольно низкими температурами воздуха.