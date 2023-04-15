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    В пяти областях из-за метели ввели ограничение движения на дорогах

    15 Апреля 2023, 03:00

    АСТАНА. КАЗИНФОРМ - В пяти областях в связи с резким ухудшением погодных условий (дождь, снег, метель), введено временное ограничение движения, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу компании «КазАвтоЖол».

    «По состоянию на 00:00 ч. 15 апреля т.г. в пяти областях (Акмолинской, Актюбинской, Карагандинской, Костанайской и Павлодарской) в связи с резким ухудшением погодных условий (дождь, снег, метель), введено временное ограничение движения на 14 участках автодорог республиканского значения общей протяженностью 1529 км», - сообщили в компании.

    На автодорогах республиканского значения задействовано 300 единиц спецтехники и 350 специалистов.

    Автор:

    Жанара Мухамедиярова

    Акмолинская область Актюбинская область Карагандинская область Костанайская область Павлодарская область Дороги Погода КазАвтоЖол
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