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    В пяти городах Казахстана ожидаются неблагоприятные метеоусловия

    9 Апреля 2023, 06:30

    АСТАНА. КАЗИНФОРМ - По прогнозам синоптиков, 9 апреля неблагоприятные метеорологические условия ожидаются в Караганде, Темиртау, Атырау, Актобе и Астане, передает МИА «Казинфомр» со ссылкой на сайт РГП «Казгидромет».

    Метеорологические условия в данных городах будут способствовать накоплению загрязняющих веществ в атмосфере. В остальных городах республики ожидаются благоприятные метеоусловия.

    Одним из важнейших факторов, определяющих формирование уровня загрязнения, является прогноз синоптической ситуации (ветер, осадки, влажность, температура воздуха). Согласно данному прогнозу, 9 апреля большая часть территории республики будет находиться под влиянием атмосферных фронтальных разделов, с которыми ожидается неустойчивый характер погоды и прогнозируются дожди.

    При неблагоприятных метеоусловиях рекомендуется:

    - сократить время пребывания на открытом воздухе, особенно вблизи автотрасс или других источников загрязнения. Детям и беременным женщинам следует отказаться от длительных прогулок;

    - людям, страдающим хроническими заболеваниями легких, сердечно-сосудистыми, аллергическими заболеваниями, при нахождении на открытом воздухе необходимо иметь при себе лекарственные препараты;

    - ограничить физическую нагрузку на открытом воздухе. Занятие физкультурой и спортом проводить в закрытых спортивных комплексах.

    Ранее в пяти регионах Казахстана и в городе Алматы объявили штормовое предупреждение.

    Автор:

    Жанара Мухамедиярова

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