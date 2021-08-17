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    В Пусане откроется Генеральное консульство Казахстана

    17 Августа 2021, 22:24

    СЕУЛ. КАЗИНФОРМ - Для придания нового импульса интеграции Республики Казахстан и Республики Корея принято решение об открытии в Пусане Генерального консульства Казахстана. Об этом заявил в ходе государственного визита в Республику Корея Глава государства Касым-Жомарт Токаев, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на сообщение в Facebook пресс-секретаря Президента Казахстана Берика Уали.

    Напомним, вчера Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев по приглашению Президента Мун Чжэ Ина прибыл с государственным визитом в столицу Республики Корея город Сеул.

    Касым-Жомарт Токаев стал первым мировым лидером, прибывшим с визитом в Южную Корею с момента начала пандемии.

    Касым-Жомарт Токаев провел переговоры с Президентом Республики Корея Мун Чжэ Ин , затем главы государств провели брифинг для представителей СМИ. Затем Президент Казахстана принял участие в церемонии возложения венка к Монументу павшим за Родину в Сеуле, а также в казахско-корейском круглом столе, встретился с руководителями крупных южнокорейских компаний - с президентом Samsung Electronics Ин Ёнг Ли и президентом Doosan Heavy Industries & Construction Ёнг Инг Чонгом.

    Кроме того, Касым-Жомарт Токаев принял участие в церемонии открытия бюста Абая в Сеуле. В Голубом доме Президент Касым-Жомарт Токаев совместно с Президентом Республики Корея Мун Чжэ Ином провел встречу с лидерами корейского бизнеса.

    Государственный визит Президента Казахстана в Республику Корея завершился встречей с председателем Ассамблеи Глобального института зеленого роста (GGGI), бывшим Генеральным секретарем Организации Объединенных Наций Пан Ги Муном.

    Автор:

    Жанара Мухамедиярова

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