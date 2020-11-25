В прямом эфире можно задать вопросы партийцам в Акмолинской области

КОКШЕТАУ. КАЗИНФОРМ - Новый формат работы в онлайн-режиме используют в связи с пандемией коронавируса члены партии в Акмолинской области, передает корреспондент МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу акмолинского филиала партии «Nur Otan».

Как сообщили в ведомстве, руководители территориальных филиалов партии «Nur Otan» в онлайн-режиме выходят в прямой эфир на официальных аккаунтах в соцсетях. При этом они поднимают актуальные вопросы с участием представителей местных иполнительных органов.

«Например, вопросы реализации программы «Нұрлы жер» рассмотрены первым заместителем председателя Шортандинского территориального филиала партии Ахмедией Кожамсеитовым в диалоге с заместителем акима района Кабдуллой Орынбасаровым. Об исполнении одного из приоритетных направлений «Туған жер» программы «Рухани жаңғыру» в прямом эфире на официальной странице территориального филиала партии поведала замакима Сандыктауского района Гульмар Кадырова. Проект «Туған жер» направлен на развитие гражданской активности и укрепление чувства ответственности за судьбу малой родины, возрождение интереса, уважения к традициям, истории и культуре родного края», - пояснила пресс-секретарь акмолинского филиала партии «Nur Otan» Динара Дуйсен.

Основными темами, которые были рассмотрены в эфире Целиноградского территориального филиала партии, стали вопросы по выделению земельных участков, обеспечению питьевой водой, электроэнергией. В Коргалжынском районе в прямом эфире акмолинцы задавали вопросы по развитию культуры, образования.

В онлайн-режиме пользователи могут задавать интересующие их вопросы различной тематики, получать пояснения и развернутые ответы.

«Онлайн-диалоги с участием представителей местных исполнительных органов пользуются популярностью. В ходе встреч налаживается обратная связь с населением. В эфире ответственные лица отвечают на волнующие граждан проблемы, берут на карандаш все рекомендации, предложения и наказы», - отметил А. Кожамсеитов.

Как добавили в ведомстве, на сегодня Акмолинская область вошла в красную зону по ситуации с коронавирусом, поэтому практика онлайн-встреч с населением в прямом эфире будет продолжена.