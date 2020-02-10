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В прошлом году выявлено финансовых нарушений на 245 млрд тенге - Минфин

10 Февраля 2020 10:39
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В прошлом году выявлено финансовых нарушений на 245 млрд тенге - Минфин

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – В прошедшем году Комитетом внутреннего государственного аудита выявлено финансовых нарушений на 245 млрд тенге. Об этом сообщил первый заместитель Премьер-Министра - министр финансов РК Алихан Смаилов на Правительственном часе в Мажилисе по вопросам дальнейшего развития аудита, передает корреспондент МИА «Казинформ».

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«В прошедшем году Комитетом внутреннего государственного аудита выявлено финансовых нарушений на сумму 245 млрд тенге, что составляет 39 % от общей суммы нарушений», - сказал Алихан Смаилов.

Глва Минфина пояснил, что согласно анализа основной объем нарушений связан с порядком ведения бухгалтерского учета (77 %), завышением бюджетных средств при планировании и использованием прочих текущих расходов (12 %), с управлением активов субъектов квазигосударственного сектора (4 %).

«Системное решение вышеуказанных вопросов мы видим в автоматизации всех основных процессов по аналогии с работой, проведенной в госзакупках», - сказал Алихан Смаилов.

Министр добавил, что на сегодня изменен подход к проверкам от выявлений к предупреждениям.

Действующая классификация нарушений позволяет адекватно выделять существенные и несущественные отклонения.

«Объем финансовых нарушений, выявляемых госаудиторами с 2015 года, снижен в 4 раза - с 1,9 трлн тенге до 478 млрд тенге», - подчеркнул Алихан Смаилов.

При этом, по его словам, заложенные в классификатор нарушений перечень видов, меры и способы устранения нарушений обеспечивают единый подход и минимизируют коррупционные риски госаудитора при принятии решений.


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Ключевые слова: Минфин РК,
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Автор:

Серик Сабеков

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