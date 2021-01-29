В прошлом году мы уже снизили зарубежный контент на 30% - Аида Балаева

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – В 2020 году в Казахстане зарубежный контент снизился на треть. Об это сообщила министр информации и общественного развития РК Аида Балаева, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«Важной задачей также является увеличение доли отечественного информационного контента на телеканалах. В прошлом году мы уже снизили зарубежный контент на 30%, и эта работа будет продолжена в нынешнем году. При этом главный акцент мы должны будем сделать на качестве производимого телевизионного контента», - сказала Аида Балаева на расширенном заседании коллегии ведомства.

Следующим приоритетом министр обозначила усиление координации информационной работы в регионах, где должны быть выработаны четкие механизмы, способствующие формированию единой информационно-идеологической константы.

«То есть, необходимо не только продолжать развивать уже запущенные проекты, но и сосредоточиться на практической реализации запланированных ранее кейсов, разрабатывать и предлагать новые актуальные инициативы», - заключила глава ведомства.