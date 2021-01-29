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    В прошлом году мы уже снизили зарубежный контент на 30% - Аида Балаева

    29 Января 2021, 11:16

    НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – В 2020 году в Казахстане зарубежный контент снизился на треть. Об это сообщила министр информации и общественного развития РК Аида Балаева, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    «Важной задачей также является увеличение доли отечественного информационного контента на телеканалах. В прошлом году мы уже снизили зарубежный контент на 30%, и эта работа будет продолжена в нынешнем году. При этом главный акцент мы должны будем сделать на качестве производимого телевизионного контента», - сказала Аида Балаева на расширенном заседании коллегии ведомства.

    Следующим приоритетом министр обозначила усиление координации информационной работы в регионах, где должны быть выработаны четкие механизмы, способствующие формированию единой информационно-идеологической константы.

    «То есть, необходимо не только продолжать развивать уже запущенные проекты, но и сосредоточиться на практической реализации запланированных ранее кейсов, разрабатывать и предлагать новые актуальные инициативы», - заключила глава ведомства.

    Автор:

    Азамат Сыздыкбаев

    Правительство РК СМИ Связь, ТВ, IT
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