В производстве и строительстве в декабре улучшился индекс деловой активности в РК

АСТАНА. КАЗИНФОРМ – Пресс-служба Национального банка Республики Казахстан опубликовала комментарий директора департамента денежно-кредитной политики Нацбанка Рустема Оразалина о деловой активности в декабре 2022 года, передает МИА «Казинформ».

Динамика индекса деловой активности незначительно улучшилась, но индекс по-прежнему находится в отрицательной зоне. Основной причиной, сдерживающей деловую активность, остаются проблемы с логистикой и длительные сроки поставок. Индекс деловой активности в декабре составил 49,2.

Деловая активность выросла в производстве, где индекс поднялся до 50,4 (в ноябре – 49,0) за счет увеличения объема новых заказов и новой продукции. В остальных секторах индекс сложился ниже отметки 50, при этом в строительстве отмечено небольшое улучшение показателя до 46,9 (в ноябре – 45,1). В секторе услуг показатель остался практически без изменения, составив 49,4 (в ноябре – 49,3). В горнодобывающей промышленности, за счет уменьшения объема новой продукции, уровня занятости и увеличения сроков поставок, деловая активность снизилась до 47,3 (в ноябре - 48,7).

Ожидания предприятий относительно будущих условий ведения бизнеса в декабре 2022 года ухудшились, но в целом они остаются положительными. Текущие бизнес-условия оцениваются предприятиями все еще негативно.

В результате, индекс бизнес-климата, представляющий собой усредненную оценку текущих и будущих бизнес-условий, снизился до 2,6, но индикатор «часов» бизнес-цикла остался в области подъема.

Предприятия положительно оценили доступ к коммуникациям и спрос на готовую продукцию. По остальным факторам бизнес-условий (налоговая нагрузка, доступ к финансам/кредитам, вопросы защиты бизнеса) преобладают негативные оценки.



