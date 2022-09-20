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    В профессию – со школьной скамьи: автодорожники реализуют профориентационный проект

    20 Сентября 2022, 17:57

    Национальный центр качества дорожных активов МИИР РК провел профориентационную встречу со старшеклассниками школы BINOM SCHOOL им. А. Бокейхана.

    Генеральный директор НЦКДА Замир Сагинов рассказал о работе своего предприятия и востребованных специальностях, о возможностях трудоустройства и перспективах карьерного роста в автодорожной сфере: «Казахстан –девятая по величине территории страна в мире. Протяженность автодорог – 96 тыс. км. В мировом рейтинге по протяженности дороги мы занимаем 32 место. По качеству – 93 место. Потенциал страны в данной отрасли огромен. Однако на рынке наблюдается дефицит кадров».

    По данным Министерства науки и высшего образования, более 30 % выпускников казахстанских вузов в этом году не смогли найти работу по специальности. Одна из причин – отсутствие информации о трендах рынка труда. Хотя в текущем году государством больше выделено грантов на инженерные, обрабатывающие и строительные специальности – 17 тыс. 794. Но многие молодые люди продолжают осаждать экономические и юридические вузы.


    З. Сагинов отметил, что в его ведомстве для специалистов созданы все условия: практика в НЦКДА оплачиваемая – 70 тыс. тенге, средняя зарплата лаборанта – 400 тыс. тенге, инженера – 700 тыс. тенге, хороший соцпакет. Иногородним специалистам предоставляется служебное жилье.

    В ходе встречи на прямую связь с ребятами через Zoom вышел лаборант НЦКДА Нургулан Аманжол и рассказал свою историю успеха: с момента как он пришел на предприятие практикантом, прошел курсы повышения квалификации за границей, продвинулся по карьерной лестнице до лаборанта.

    Школьники получили предложение посетить Центр и своими глазами увидеть, что работа дорожника – это не только лопатой махать, здесь много направлений, где нужен молодой и пытливый ум…

    Проведение данной встречи – часть реализации акции «2 тыс. школ», организованной НЦКДА для проведения профориентационной работы по дорожным специальностям. За годы деятельности Центр провел агитационные лекции в более чем 3 тыс. 500 школ в каждом регионе страны (2020 г. – 1 тыс. 153 школы, 2021 г. – 1 тыс. 389 школ, 2022 г. – 1тыс. 018 школ).

    Работа с образовательными учреждениями дает возможность делать целевой заказ на подготовку специалистов из числа выпускников школ, высших специализированных учебных заведений, отбирать лучших учащихся, адаптировать их к работе в автодорожной отрасли. Ученики обсудили с дорожником инновационные технологии, применяемые на автомобильных дорогах.


    Образование Дороги МИИР РК Трудоустройство Миннауки и высшего образования РК
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