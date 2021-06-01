Перейти на основной сайт
    Курсы валют:
    usd/kzt 450.99 eur/kzt 493.7

    rub/kzt 5.4 cny/kzt 63.43
Прогноз погоды
Астана+28+30℃
+7 701 759 90 19
  • қз qz en 中文 ق ز Ўз
    • Главная  >
      Новости  >
      Общество

    В проект «Ashyq» будут включены объекты туристической отрасли

    1 Июня 2021, 10:20

    НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Прорабатывается вопрос включения в проект «Ashyq» объектов туристической отрасли. Об этом сообщил министр здравоохранения РК Алексей Цой на заседании Правительства, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    «Прорабатывается вопрос включения в проект «Ashyq» объектов туристической отрасли, образовательных центров, детских оздоровительных организаций», - сказал Алексей Цой.

    Глава минздрава добавил, что в настоящее время в республике отмечается стабилизация эпидемиологической ситуации по коронавирусной инфекции, наблюдается постепенный выход регионов из красной зоны, заболеваемость согласно прогнозу развивается по реалистичному сценарию.

    «Для сохранения стабильной ситуации местным исполнительным органам необходимо нарастить темпы вакцинации и усилить информационно-разъяснительную работу среди населения», - заключил Алексей Цой.

    Ранее Премьер-Министр РК Аскар Мамин заявил, что в целом санитарно-эпидемиологическая ситуация улучшается.

    «В целом санитарно-эпидемиологическая ситуация улучшается. На прошлой неделе уровень заболеваемости снизился на 20%. Индекс репродуктивности вируса составил 0,86. Отмечается положительная динамика снижения занятости больничных и реанимационных коек», - сказал Аскар Мамин.

    Автор:

    Серик Сабеков

    Туризм Минздрав РК Здравоохранение Общество
    Новости по теме
    Новости по теме
    Что показала проверка плодоовощной продукции на нитраты – Минздрав РК
    Какие города Казахстана самые популярные у туристов
    «Лох-несское чудовище» живет в горном озере Кок-коль Жамбылской области
    Ажар Гиният поздравила медработников с профессиональным праздником
    Популярное
    1 Несоответствующие нормам материалы использовали для ремонта внутрипоселковых дорог в СКО
    2 Арест от 7 до 12 лет грозит захватившему заложников в Kaspi Bank в Астане
    3 Полиция освободила заложников в банке в Астане
    4 Какие требования выдвигал захватчик заложников в Астане
    5 Что известно о задержанном захватчике заложников в столичном отделении банка