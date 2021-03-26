В продаже сведений об умерших подозревают сотрудников полиции в СКО

ПЕТРОПАВЛОВСК. КАЗИНФОРМ – Антикоррупционная служба Северо-Казахстанской области начала досудебное расследование в отношении сотрудников центра оперативного управления города Петропавловска, передает корреспондент МИА «Казинформ».

По информации пресс-службы департамента по противодействию коррупции, полицейских подозревают в предоставлении ритуальным агентствам сведений об умерших горожанах за денежное вознаграждение – четыре тысячи тенге за предоставление анкетных данных умершего.

Остальные обстоятельства в интересах следствия не разглашаются.

«Окончательное решение по делу будет принято по результатам проведения следственных действий», - добавили в пресс-службе.