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      Северо-Казахстанская область

    В продаже сведений об умерших подозревают сотрудников полиции в СКО

    26 Марта 2021, 19:30

    ПЕТРОПАВЛОВСК. КАЗИНФОРМ – Антикоррупционная служба Северо-Казахстанской области начала досудебное расследование в отношении сотрудников центра оперативного управления города Петропавловска, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    По информации пресс-службы департамента по противодействию коррупции, полицейских подозревают в предоставлении ритуальным агентствам сведений об умерших горожанах за денежное вознаграждение – четыре тысячи тенге за предоставление анкетных данных умершего.

    Остальные обстоятельства в интересах следствия не разглашаются.

    «Окончательное решение по делу будет принято по результатам проведения следственных действий», - добавили в пресс-службе.

    Автор:

    Олеся Жуковень

    Северо-Казахстанская область Коррупция МВД РК
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