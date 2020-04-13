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    В процессе ослабления карантинных мер в Нур-Султане и Алматы могут быть различия

    13 Апреля 2020, 19:39

    НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - С 20 апреля запускаются предприятия тех секторов, где риск заражения минимален. Об этом сообщил министр информации и общественного развития РК Даурен Абаев, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    «Несмотря на синхронность, в процессе ослабления карантинных мер в Нур-Султане и Алматы возможны различия. Почему? Это зависит от специфики развития эпидемиологической ситуации, а также особенностей структур экономики городов. Поэтому акиматы будут заблаговременно информировать жителей обо всех нюансах, детально разъяснять. Во-вторых, сам процесс ослабления будет проводиться поэтапно», - сказал Даурен Абаев в прямом эфире на телеканале «Хабар 24».

    Он отметил, что на каждом из этапов будет учитываться заключение Министерства здравоохранения.

    «В рамках первого этапа запускаются предприятия тех секторов, где риск заражения минимален. Для них будут подготовлены специальные протоколы по соблюдению санитарно-эпидемиологических норм. Будет вестись соответствующий мониторинг. В случае нарушения будут приниматься жесткие ограничительные меры», - проинформировал Д. Абаев.

    «Также будет учитываться необходимость организации централизованной развозки работников, так как общественный транспорт по-прежнему работать не будет», - добавил министр.


    Автор:

    Акбота Кузекбай

    Алматы Нур Отан
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