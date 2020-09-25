В присвоении и растрате пенсий подозревают кассира «Казпочты» в Акмолинской области

КОКШЕТАУ. КАЗИНФОРМ – В Акмолинской области кассир почтового отделения связи АО «Казпочта» подозревается в присвоении и растрате пенсий, передает корреспондент МИА «Казинформ».

Как рассказали в пресс-службе департамента полиции региона, 23 сентября в дежурную часть отдела полиции района Биржан сала поступил материал из прокуратуры района по заявлению местного жителя. Пенсионер сообщал о хищении его пенсии через АО «Казпочта». Сумма ущерба составила более 300 тысяч тенге.

«Данные заявления зарегистрировали в ЕРДР по статье «Присвоение или растрата вверенного чужого имущества» УК РК. В районном отделе полиции сразу же приступили к досудебному расследованию. В результате оперативно-розыскных мероприятий полицейские установили подозреваемую. Ею оказалась 28-летняя жительница города Степняка, которая работает кассиром почтового отделения связи АО «Казпочта», - пояснили в ведомстве.

Теперь стражи порядка устанавливают причастность подозреваемой к совершению аналогичных хищений, происходящих с марта текущего года.