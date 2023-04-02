Перейти на основной сайт
    Курсы валют:
    usd/kzt 450.99 eur/kzt 493.7

    rub/kzt 5.4 cny/kzt 63.43
Прогноз погоды
Астана+28+30℃
+7 701 759 90 19
  • қз qz en 中文 ق ز Ўз
    • Главная  >
      Новости  >
      Происшествия, ЧС

    В природном резервате Атырау горят 85 гектаров тростника

    2 Апреля 2023, 22:28

    АТЫРАУ. КАЗИНФОРМ - В Атырау в природном резервате «Акжайык» на побережье Каспийского моря горят 85 га тростниковых зарослей, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    Как сообщили в пресс-службе ДЧС региона, в 30 км от села Дамба вдоль побережья Каспийского моря на территории государственного природного резервата «Акжайык» загорелись тростниковые заросли - камыш.

    «2 апреля в 09:12 в 30 километрах от села Дамба, на побережье Каспийского моря, на территории государственного природного резервата «Акжайык» произошло возгорание камыша. По состоянию на 19:00 площадь горения тростниковой растительности составила 85 га.

    В настоящее время пожарные подразделения ДЧС и сотрудники резервата тушат пожар. В тушении огня задействовано 10 сотрудников и 2 единицы техники ДЧС Атырауской области, а также 30 человек, 9 единиц техники, 2 лодки, 4 мотопомпы ГПР «Акжайык», - сообщили в пресс-службе ДЧС области.

    В ведомстве добавили, что тушение тростниковой растительности усложняется сильными порывами ветра, но угрозы распространения огня на населенные пункты нет.

    Автор:

    Виктор Сутягин

    Атырауская область Происшествия Видео Регионы Пожар ДЧС Атырау
    Новости по теме
    Новости по теме
    Лесной пожар произошел в горах ВКО
    Пожар тушат в лесу в Восточном Казахстане
    Завершен сбор средств для пострадавших от лесных пожаров в области Абай
    Камыш горит на болотах в СКО
    Популярное
    1 Более 3,5 тысяч рабочих не хватает в Карагандинской области
    2 Две недели осталось до завершения легализации иностранных автомобилей
    3 Четверых парней подозревают в обмане 30 пенсионеров в Павлодаре
    4 Найден Коран, подаренный Кенесары хану знаменитым Маралом ишаном
    5 Заметки Марко Поло рядом не стоят с новыми источниками из Ватикана – Саясат Нурбек о семитомнике по истории Казахстана