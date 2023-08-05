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    В приказ главы Минэнерго РК о запрете на вывоз сжиженного газа внесут изменения

    5 Августа 2023, 16:12

    АСТАНА. КАЗИНФОРМ – В приказ министра энергетики РК о запрете на вывоз сжиженного нефтяного газа вносятся изменения, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    Соответствующий документ размещен на портале Открытые НПА.

    «Ввести запрет на вывоз с территории Республики Казахстан сжиженного нефтяного газа (код ТН ВЭД ЕАЭС 2711 12 970 0), пропана (код ТН ВЭД ЕАЭС 2711 12 940 0) и бутана (код ТН ВЭД ЕАЭС 2711 13 970 0) сроком на 3 года автомобильным транспортом, сроком на 6 месяцев железнодорожным транспортом, за исключением вывоза сжиженного нефтяного газа недропользователями, осуществившими его производство в рамках соглашения (контракта) о разделе продукции либо контракта недропользование, утвержденного Президентом Республики Казахстан, обладающих стабильностью налогового режима в соответствии с пунктом 1 статьи 722 Кодекса Республики Казахстан «О налогах и других обязательных платежей в бюджет» (Налоговой кодекс)», - говорится в проекте приказа.

    Согласно действующему приказу, введен запрет на вывоз сжиженного нефтяного газа автомобильным транспортом, за исключением вывоза через таможенный пост «Алаколь» таможни «Достык» департамента государственных доходов по Алматинской области, а также перемещаемых транзитных перевозок, начинающихся и заканчивающихся за пределами Республики Казахстан.

    Настоящий приказ вводится в действие по истечении 10 календарных дней после дня его первого официального опубликования

    Проект приказа разработан в целях обеспечения внутреннего рынка Республики Казахстан сжиженным нефтяным газом.

    Автор:

    Серик Сабеков

    Минэнерго РК Топливо
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