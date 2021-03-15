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    В пригороде Парижа состоялся марш в память об Алише, жертве травли

    15 Марта 2021, 17:17

    НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Более двух тысяч человек приняли участие в «белом марше» в парижском пригороде Аржантёй в память о 14-летней Алише. 8 марта она утонула в Сене после того, как её избили и столкнули в воду одноклассники. Незадолго до смерти девочки стала в классе козлом отпущения, её травили в соцсетях, взломав личную страницу и украв интимные фотографии, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на euronews.com.

    О том, что это не игра, напомнила мать Алиши: «Я никак не могу поверить в то, что со мной случилось...Её жестокая, насильственная кончина не даёт мне уснуть... Я чувствую себя такой одинокой, у меня вырвали часть сердца»....

    По данным расследования, Алиша погибла от рук своих бывших друзей, отношения с которыми испортились. За травлю в школе их временно исключили из лицея, тогда они вызвали её в безлюдное место, избили и столкнули в воду, когда она была ещё в сознании.

    «Пора положить этому конец! - говорит одна из участниц марша. - Погибнуть из-за такой банальности, как размолвка - этого не должно существовать в XXI веке».

    «Отношения молодежи к насилию с наше время - особенное, - заявила президент региона Иль-де-Франс Валери Пекресс, которая также приняла участие в марше памяти Алиши, - из-за видеоигр, из-за соцсетей создается впечатление, что для них жизнь не имеет значения. Мы должны всех школах говорить: жизнь - самое ценное, что есть, её надо защищать. Не надо конфронтации, надо уметь обуздывать насилие»...

    Мальчик и девочка, обвиняемые в смерти Алиши, заключены под стражу. Им вменяется в вину убийство.

    Во французском правительстве в воскресенье заявили, что создадут комитет по борьбе с травлей в школе.

    Автор:

    Ринат Дусумов

    Франция
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