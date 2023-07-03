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    В пригороде Лиона возник крупный пожар

    3 Июля 2023, 08:22

    ПАРИЖ. КАЗИНФОРМ – В воскресенье в пригороде французского города Лиона произошел крупный пожар на складе пластиковых материалов, передает собственный корреспондент МИА «Казинформ» в ЕС.

    Местные власти не связывают произошедший пожар с беспорядками после убийства французским полицейским 17-летнего подростка в пригороде Парижа. По их данным, каких-либо групп хулиганов в районе пожара не отмечено.

    Пользователи соцсетей распространяют видео о возникшем крупном пожаре в пригороде Лиона Волькс-ан-Велен.

    Сообщается, что пожар удалось потушить к 23 часам местного времени.

    Кроме того, полиция разогнала в Лионе марш крупной ультраправой группировки из нескольких сотен человек на площади Терро.

    Автор:

    Арнур Рахимбеков

    Франция Мировые новости
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