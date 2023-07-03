В пригороде Лиона возник крупный пожар

ПАРИЖ. КАЗИНФОРМ – В воскресенье в пригороде французского города Лиона произошел крупный пожар на складе пластиковых материалов, передает собственный корреспондент МИА «Казинформ» в ЕС.

Местные власти не связывают произошедший пожар с беспорядками после убийства французским полицейским 17-летнего подростка в пригороде Парижа. По их данным, каких-либо групп хулиганов в районе пожара не отмечено.

Пользователи соцсетей распространяют видео о возникшем крупном пожаре в пригороде Лиона Волькс-ан-Велен.

Сообщается, что пожар удалось потушить к 23 часам местного времени.

Кроме того, полиция разогнала в Лионе марш крупной ультраправой группировки из нескольких сотен человек на площади Терро.