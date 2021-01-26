Перейти на основной сайт
    Курсы валют:
    usd/kzt 450.99 eur/kzt 493.7

    rub/kzt 5.4 cny/kzt 63.43
Прогноз погоды
Астана+28+30℃
+7 701 759 90 19
  • қз qz en 中文 ق ز Ўз
    • Главная  >
      Новости  >
      Происшествия, ЧС

    В пригороде Баку обрушился дом после взрыва

    26 Января 2021, 08:42

    БАКУ. АЗЕРТАДЖ- КАЗИНФОРМ - В пригороде Баку, Хырдалане, прогремел взрыв в доме. Инцидент произошел на улице Насибы Зейналовой, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на АЗЕРТАДЖ.

    По информации пресс-службы Министерства по чрезвычайным ситуациям (МЧС) республики, в горячую линию «112» поступила информация о том, что в городе Хырдалан Абшеронского района на территории 27 квартала в двухэтажном частном доме прогремел взрыв. После взрыва в доме возник пожар. В результате ударной волны вылетели стекла в находящихся поблизости зданиях. На место происшествия привлечены соответствующие силы и средства МЧС.

    Из-под завалов извлечены и переданы по назначению два человека – женщина и ребенок. С учетом того, что под завалами могут находиться люди, оперативно-спасательные мероприятия продолжаются.

    Автор:

    Жанара Мухамедиярова

    Происшествия Азербайджан Видео
    Новости по теме
    Новости по теме
    Арест от 7 до 12 лет грозит захватившему заложников в Kaspi Bank в Астане
    Что известно о задержанном захватчике заложников в столичном отделении банка
    Всем банкам будут выданы рекомендации после случая с захватом заложников в Kaspi Bank - Марат Ахметжанов
    Какие требования выдвигал захватчик заложников в Астане
    Популярное
    1 Новые кадровые назначения в Казахстане
    2 Несоответствующие нормам материалы использовали для ремонта внутрипоселковых дорог в СКО
    3 Останки неизвестного науке динозавра обнаружили в проливе Ла-Манш
    4 Полиция освободила заложников в банке в Астане
    5 Казахстану нужны нобелевские лауреаты - космический медик Галымжан Исабеков