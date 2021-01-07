Перейти на основной сайт
    Курсы валют:
    usd/kzt 448.3 eur/kzt 489.68

    rub/kzt 5.33 cny/kzt 62.48
Прогноз погоды
Астана
+7 701 759 90 19
  • қз qz en 中文 ق ز Ўз
    • Главная  >
      Новости  >
      Акмолинская область

    В предстоящих выборах участвуют 340 жительниц Акмолинской области

    7 Января 2021, 19:53

    КОКШЕТАУ. КАЗИНФОРМ – Как неоднократно отмечалось, 30% депутатских кресел в текущем году получат представители слабой половины человечества. О том, как в Акмолинской области женщины принимают участие в политической жизни страны, корреспонденту МИА «Казинформ» рассказала председатель ОО «Отан Акмола» Оксана Салахова.

    По словам спикера, женщины в Акмолинской области занимают существенное место в общественно-политической жизни региона.

    «К примеру, среди 260 действующих депутатов маслихатов всех уровней 65 - женщины (25%). Три женщины возглавляют областные управления (УВП, управление земельных отношений, УКЗиСП), одна женщина является заместителем акима Акмолинской области, 12 женщин - работают заместителями акимов районов и городов. В судебных органах власти из 110 судей 50 (45,5%) - женщины», - поделилась О. Салахова.

    Как добавила собеседница, на предстоящих выборах в областной, районные и городские маслихаты всего по области участвуют 340 женщин, в том числе члены областной комиссии по делам женщин и семейно-демографической политике.

    «Партийные гендерные квоты широко применяются в европейских странах (Германия, Норвегия, Франция и Бельгия) и закреплены на уровне Закона о выборах. Поэтому считаю, что такой международный опыт окажет существенное влияние на повышение активности женщин в общественно-политических процессах нашей страны», - резюмировала спикер.

    Автор:

    Оксана Матасова

    Акмолинская область Общество Выборы-2021
    Новости по теме
    Новости по теме
    План действий платформы Диалога женщин стран ЦА планируют принять в Астане
    Казахстан принял председательство в платформе Диалога женщин стран ЦА
    В Центральной Азии происходит серьезная трансформация в области гендерного равенства – Аида Балаева
    Ерлан Кошанов: Ключевым механизмом реализации прав женщин является расширение их политического участия
    Популярное
    1 Еще несколько улиц закроют в Астане из-за ремонта
    2 Чиновника подозревают в хищении более миллиарда тенге, выделенных на строительство дорог
    3 Провоз валюты на сумму свыше 2,5 млрд тенге предотвратил КНБ
    4 Расходы на миллиард тенге: АФМ допросит руководство «Қазақстан барысы» и проведет обыски
    5 «Казахтелеком» навязывал свои услуги абонентам в Астане