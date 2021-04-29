В предстоящие годы в Атырау будет создано более 42 тысяч рабочих мест

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - В предстоящие годы в Атырау будет создано более 42 тысяч рабочих мест, передает корреспондент МИА «Казинформ» со ссылкой на областную службу коммуникаций.

Об этом расказал аким Атырауской области Махамбет Досмухамбетов на встрече с представителями этнокультурных объединений области после XXIX сессии Ассамблеи народа Казахстана, прошедшего с участием Елбасы. Аким области Махамбет Досмухамбетов проинформировал, что на совещании по вопросам социально-экономического развития Атырауской области, состоявшемся 22 апреля под председательством Главы государства Касым-Жомарта Токаева, были поставлены конкретные задачи по семи направлениям и дано поручение о принятии комплексного плана развития области на 2021-2025 годы.

«В рамках плана предусмотрено привлечение в область порядка 9,5 трлн. тенге инвестиций в предстоящие 5 лет, в том числе свыше 8 трлн 600 млрд тенге частных инвестиции. Благодаря этому намечено создание более 42 тысяч новых рабочих мест. Реализация комплексного плана даст мощный стимул развитию Атырауской области, позволит решить многие вопросы, волнующие жителей», - заявил глава региона, отметив важную роль Ассамблеи народа Казахстана в реализации этих планов.

Также руководитель области поздравил участников сессии с предстоящим праздником 1 мая – днем единства народа Казахстана.

«Благодаря созидательной политике в годы независимости в Казахстане в мире и согласии живут представители более 130 национальностей. Все они традиционно празднуют 1 мая – символ мира и согласия, единства и благополучия. Поздравляю вас с этой знаменательной датой»,-сказал аким области.

В конце собрания состоялась церемония вручения медали «25 лет Конституции» Зурабу Бобохидзе и медали «25 лет Ассамблее народа Казахстана» Александру Думлеру. Оба они являются членами Ассамблеи народа Казахстана.