НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - В предстоящие годы в Атырау будет создано более 42 тысяч рабочих мест, передает корреспондент МИА «Казинформ» со ссылкой на областную службу коммуникаций.
Об этом расказал аким Атырауской области Махамбет Досмухамбетов на встрече с представителями этнокультурных объединений области после XXIX сессии Ассамблеи народа Казахстана, прошедшего с участием Елбасы. Аким области Махамбет Досмухамбетов проинформировал, что на совещании по вопросам социально-экономического развития Атырауской области, состоявшемся 22 апреля под председательством Главы государства Касым-Жомарта Токаева, были поставлены конкретные задачи по семи направлениям и дано поручение о принятии комплексного плана развития области на 2021-2025 годы.
Также руководитель области поздравил участников сессии с предстоящим праздником 1 мая – днем единства народа Казахстана.
«Благодаря созидательной политике в годы независимости в Казахстане в мире и согласии живут представители более 130 национальностей. Все они традиционно празднуют 1 мая – символ мира и согласия, единства и благополучия. Поздравляю вас с этой знаменательной датой»,-сказал аким области.
В конце собрания состоялась церемония вручения медали «25 лет Конституции» Зурабу Бобохидзе и медали «25 лет Ассамблее народа Казахстана» Александру Думлеру. Оба они являются членами Ассамблеи народа Казахстана.