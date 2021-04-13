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    В преддверии Рамазана Казстандарт запустил спецресурс - точные часы

    13 Апреля 2021, 07:15

    НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - В преддверии праздника Рамазан Казстандарт запустил специальный ресурс - часы, синхронизированные с государственным эталоном времени и частоты, передает МИА «Казинформ».

    Об этом сообщил на своей странице в Facebook министр торговли и интеграции РК Бахыт Султанов.

    «В преддверии праздника Казстандарт запустил специальный ресурс https://ramazan.ksm.kz -

    часы, синхронизированные с государственным эталоном времени и частоты. Здесь каждый, соблюдающий пост, сможет узнать точное время восхода и заката солнца. Во всех регионах Казахстана. А ведь для верующих в пост важна каждая минута.

    Наша страна уникальна. Мы все празднуем и поздравляем друг друга не только со светскими, но с религиозными праздниками, проявляя уважение к выбору других. Уверен, что Священный месяц ещё сильнее сплотит наш многоконфессиональный народ. Добра, мира, благополучия и процветания каждой казахстанской семье!», - написал Бахыт Султанов.

    Автор:

    Жанара Мухамедиярова

    Религия
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