В преддверии Нового года столичных граждан предупредили о запрете подарков госслужащим

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - В преддверии праздников Департамент Агентства по противодействию коррупции по г. Нур-Султан информирует, что дарение «подарков» государственным служащим, с целью получения имущественной или не имущественной выгоды, несет за собой административную и уголовную ответственность, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Управление превенции Департамента Агентства РК по противодействию коррупции по г. Нур-Султан.

Так, согласно статье 367 Уголовного кодекса Казахстана, подарок на сумму, превышающую 2 МРП, считается взяткой и влечет применение мер уголовной ответственности, а в иных случаях (если стоимость подарка меньше), в соответствии со статьями 676 и 678 Кодекса об административных правонарушениях, незаконное материальное вознаграждение, предоставленное лицам, уполномоченным на выполнение государственных функций, или лицам, приравненным к ним, влечет административную ответственность.

На сегодняшний день одним из стимулирующих механизмов по формированию нулевой терпимости к коррупции и вовлечению гражданского общества в борьбу с этим опасным социальным явлением является поощрение лиц, сообщивших о факте коррупционного правонарушения или иным образом оказывающих содействие в противодействии коррупции, осуществляемое в форме единовременного денежного вознаграждения.

За сообщение о коррупционном правонарушении, по которому сумма взятки или причиненного ущерба не превышает одной тысячи месячных расчетных показателей (МРП) (2 млн. 917 тыс. тенге), вознаграждение (в зависимости от тяжести преступления) составляет от 30 до 100 МРП.

Единовременное денежное вознаграждение устанавливается в следующих размерах:

1) по административным делам о коррупционных правонарушениях – 30 МРП;

2) по уголовным делам о коррупционных преступлениях небольшой тяжести – 40 МРП;

3) по уголовным делам о коррупционных преступлениях средней тяжести – 50 МРП;

4) по уголовным делам о тяжких коррупционных преступлениях – 70 МРП;

5) по уголовным делам об особо тяжких коррупционных преступлениях – 100 МРП.

По коррупционным правонарушениям, по которым сумма взятки или причиненного ущерба, или стоимость представленных льгот или оказанных услуг превышает 1000 МРП, единовременное денежное вознаграждение составляет 10% (десять процентов) от суммы взятки или причиненного ущерба, или представленных льгот, или оказанных услуг, но не более четырех тысяч МРП (11 млн. 668 тыс. тенге.).

За 2021 год Департаментом поощрено 6 человек на сумму 1 655 660 тенге.

Защита лиц, сообщивших о факте коррупции, осуществляется должным образом. Согласно Закону РК «О противодействии коррупции», лицо, сообщившее о таких случаях, не только поощряется денежными средствами, но и находится под защитой государства. Информация о таком человеке является государственным секретом.

Уважаемые граждане столицы если вы столкнулись с фактами коррупции, вам следует напрямую обратиться в Call-центр Антикоррупционной службы по номеру 1424, или позвонить в дежурную часть Антикоррупционной службы по г. Нур-Султан по номеру 8 (7172) 72-62-22, 72-66-32, тем самым каждый гражданин сможет внести большой вклад в развитие нашей страны и создать благоприятные условия для будущих поколений.