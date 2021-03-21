В преддверии Наурыза начал свою работу новый телеканал «Turkistan»
- По поручению Елбасы в Туркестане возведен новый современный медиацентр, куда на работу приглашены талантливые специалисты из разных регионов страны.
Планируется, что телеканал «Turkistan» будет вещать на казахском, турецком и русском языках, знакомить зрителя с историей, культурой и современной жизнью братских народов.
Телеканал должен оказать положительное влияние на духовно-культурное развитие самой области, популяризации достижений региона не только в Казахстане, но и за рубежом.
Все это стало возможным благодаря решению Первого Президента Республики Казахстан – Елбасы Нурсултана Назарбаева о возрождении города Туркестана как центра одноименной области в 2018 году.
С этого момента город, являющийся колыбелью казахского народа и тюркского мира, начал отсчет новой истории.
Уверена, что телеканал «Turkistan» будет вести новую летопись региона оперативной и актуальной информацией, радуя своих зрителей интересными и увлекательными телевизионными проектами, - написала Аида Балаева в Facebook.