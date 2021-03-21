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    16:50, 21 Март 2021 | GMT +6

    В преддверии Наурыза начал свою работу новый телеканал «Turkistan»

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    НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Сегодня в преддверии светлого праздника Наурыз в эфире цифрового вещания Туркестанской области и в спутниковой системе «Отау» начал свою работу новый телеканал «Turkistan». Об этом сообщила министр информации и общественного развития РК Аида Балаева, передает МИА «Казинформ».

    - По поручению Елбасы в Туркестане возведен новый современный медиацентр, куда на работу приглашены талантливые специалисты из разных регионов страны.

    Планируется, что телеканал «Turkistan» будет вещать на казахском, турецком и русском языках, знакомить зрителя с историей, культурой и современной жизнью братских народов.

    Телеканал должен оказать положительное влияние на духовно-культурное развитие самой области, популяризации достижений региона не только в Казахстане, но и за рубежом.

    Все это стало возможным благодаря решению Первого Президента Республики Казахстан – Елбасы Нурсултана Назарбаева о возрождении города Туркестана как центра одноименной области в 2018 году.

    С этого момента город, являющийся колыбелью казахского народа и тюркского мира, начал отсчет новой истории.

    Уверена, что телеканал «Turkistan» будет вести новую летопись региона оперативной и актуальной информацией, радуя своих зрителей интересными и увлекательными телевизионными проектами, - написала Аида Балаева в Facebook.



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