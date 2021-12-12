В преддверии Дня Независимости юбилейные медали получили акмолинцы

КОКШЕТАУ. КАЗИНФОРМ - В преддверии 30-летнего юбилея Независимости Казахстана в Кокшетау состоялось торжественное собрание партийного актива с участием председателя Акмолинского областного филиала партии «Nur Otan» акима области Ермека Маржикпаева, на котором за заслуги в общественной деятельности, вклад в социально-экономическое развитие страны лучшие активисты были награждены юбилейными медалями и партийными наградами, передает корреспондент МИА «Казинформ».
Как сообщили в пресс-службе областного филиала партии «Nur Otan», юбилейной медалью «Қазақстан Республикасының Тәуелсіздігіне 30 жыл» награждены первые заместители председателей Аккольского, Зерендинского, Сандыктауского, Шортандинского территориальных филиалов партии и консультант отдела политической работы областного филиала. Также трое акмолинцев были награждены медалью «Халық алғысы» за то, что в период пандемии поддерживали жителей, активно участвовали в различных партийных проектах. Председатель Акмолинского областного филиала партии «Nur Otan» аким области Ермек Маржикпаев и сам был награжден высшей партийной наградой - медалью «Белсенді қызметі үшін». Этой наградой в целом были удостоены 17 нуротановцев области.
В своем выступлении аким области также остановился на семи достижениях партии за последние годы.