В преддверии Дня Независимости юбилейные медали получили акмолинцы

КОКШЕТАУ. КАЗИНФОРМ - В преддверии 30-летнего юбилея Независимости Казахстана в Кокшетау состоялось торжественное собрание партийного актива с участием председателя Акмолинского областного филиала партии «Nur Otan» акима области Ермека Маржикпаева, на котором за заслуги в общественной деятельности, вклад в социально-экономическое развитие страны лучшие активисты были награждены юбилейными медалями и партийными наградами, передает корреспондент МИА «Казинформ».

Как сообщили в пресс-службе областного филиала партии «Nur Otan», юбилейной медалью «Қазақстан Республикасының Тәуелсіздігіне 30 жыл» награждены первые заместители председателей Аккольского, Зерендинского, Сандыктауского, Шортандинского территориальных филиалов партии и консультант отдела политической работы областного филиала. Также трое акмолинцев были награждены медалью «Халық алғысы» за то, что в период пандемии поддерживали жителей, активно участвовали в различных партийных проектах. Председатель Акмолинского областного филиала партии «Nur Otan» аким области Ермек Маржикпаев и сам был награжден высшей партийной наградой - медалью «Белсенді қызметі үшін». Этой наградой в целом были удостоены 17 нуротановцев области.

Кроме того, активисты партии были награждены почетными грамотами «Құрмет грамотасы» Первого заместителя Председателя партии Б. К. Байбека и благодарственными письмами «Алғыс» акима Акмолинской области.

«Годы независимости – это годы созидания и прогресса. Этот праздник – грандиозное событие в жизни всего многонационального Казахстана. Сегодня мы встречаем тридцатую годовщину нашей страны - день, когда высоко взметнулся стяг нашей республики и осуществилась многовековая мечта нашего народа. Взяв за основу единство народа, мы преодолели все трудности. Сегодня наше государство под выверенным руководством Первого Президента страны, Лидера нации Нурсултана Абишевича Назарбаева, продолжает успешно развивать экономику, укреплять социальную сферу и проводить демократические преобразования», - отметил, поздравляя участников актива, Е. Маржикпаев.

В своем выступлении аким области также остановился на семи достижениях партии за последние годы.



